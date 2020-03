Barbosinha diz que novos voos colocam Dourados no circuito internacional

O deputado Barbosinha (DEM-MS) destacou, em pronunciamento da tribuna da Assembleia na sessão desta quarta-feira (4), a importância da inauguração da nova rota traçada pela companhia Gol, que passa a ligar, por voo direto, diariamente, a região de Dourados com as principais capitais brasileiras e os Estados Unidos e Europa, além dos países do Mercosul.

“Definitivamente, estamos inseridos no circuito nacional e internacional a partir dessa ligação direta proporcionada pelo plano de expansão regional da companhia, que contempla, a partir de agora, a minha Dourados com uma linha direta com o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo”, discursou Barbosinha.

Segundo o deputado, essa opção por Dourados “traduz a força econômica da nossa região, e reflete a importância estratégica dessa infraestrutura aeroportuária”. A nova linha vem atender empreendedores “que constroem a força do nosso comércio, da indústria que se fortalece cada vez mais e, por extensão, de toda essa região que representa a pujança do agronegócio, da pecuária e do setor de serviços”, enalteceu. A Gol passa a operar com voos diários do Boeing 737, com capacidade para 138 passageiros.

“Essa conexão de Dourados com Guarulhos permitirá aos sul-mato-grossenses de Dourados e Região e aos brasileiros em geral uma proximidade com outros destinos domésticos e internacionais”, ilustrou Barbosinha, lembrando que o voo que partiu de Dourados no final da tarde de segunda-feira teria conexão com Guarulhos e pernoite na capital argentina, Buenos Aires.

Segundo o deputado, se hoje o Município é atendido também com outras duas rotas, operadas pela Passaredo e pela Azul, que fecham o circuito com os outros dois aeroportos de São Paulo, de Congonhas e o de Viracopos, em Campinas, é preciso realçar os esforços iniciados “lá atrás, quando ainda era prefeito de Dourados”, pelo vice-governador e atual secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, “combativo e perseverante lutador pela reforma, ampliação e construção de novos equipamentos no espaço do nosso aeroporto, juntamente com a ação decisiva de empreendedores e visionários dessa projeção vitoriosa, como os membros do Aeroclube de Dourados, especialmente o comandante Renato Ventorini”, além da disposição de diretores da Gol, “enxergando essa rota como uma nova alternativa de expansão”.

Barbosinha observou também que teve oportunidade de reforçar, junto ao governador Reinaldo Azambuja, quando da instalação do Programa Governo Presente, em Dourados, no final do ano passado, a necessidade de esforços conjuntos pelas melhorias no aeroporto Francisco de Matos Pereira, que aguarda a ampliação da pista, instalação de novo terminal e dos equipamentos complementares para, de uma vez por todas, absorver o que tem de mais avançado no sistema aeroviário nacional.

