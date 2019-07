Barbeiro de Campo Grande inicia projeto social de Londres no Brasil

The Lions Barber Collective, um projeto social que tem salvado muitas vidas em Londres na Inglaterra e em vários Lugares do Mundo, está sendo iniciado no Brasil , através da barbearia Paletó Xadrez e seu idealizador o barbeiro Clayton Tomaz ou simplesmente Tomaz como ele é conhecido.

O convite veio do próprio idealizador do projeto Tom Champman, que esteve em Campo Grande- MS e na Ocasião nomeou Tomaz como Embaixador do projeto na América Latina, inicialmente no Brasil.

“ Para mim é uma honra poder representar o The Lions Barber Collective, e levar não somente para as barbearias de Campo Grande mas de todo o brasil e américa latina, este projeto que visa identificar possíveis pessoas com depressão e possíveis suicidas. O projeto visa preparar os barbeiros para orientar e encaminhar tais pessoas a ajuda humanitária e assim salvar vidas” Clayton Tomaz.

O suicídio é o maior assassino em jovens, mais de 1.600 pessoas tiram suas vidas todos os anos, no Reino Unido alguém tira a vida a cada 120 minutos. Três quartos dessas estatísticas chocantes são homens. Isso afeta muitos, direta ou indiretamente. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016 – em média, um caso a cada 46 minutos. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida ( dados . Já no Globo terrestre, o suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais e avança pelos países. A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida.

É hora de mudar

Como barbeiros, estamos em uma posição única para ajudar nossos clientes, através da confiança e vínculo que construímos com eles. Um relacionamento incrivelmente forte em que os clientes se tornam amigos e podem compartilhar aspectos de suas vidas conosco, depois saem da loja e deixam para trás, sabendo que não vão mais longe devido à confidencialidade do cliente e ao fato de que muitas vezes não estamos em seu círculo social.

O Lions Barber Collective é uma coleção internacional dos melhores barbeiros que se uniram para ajudar a aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio.

Tudo resultou de um comentário em um grupo do Facebook e em 6 semanas tivemos nossa primeira aparição no Great British Barber Bash em Liverpool, onde membros do orgulho doaram seu tempo para demonstrar suas habilidades e aumentar a conscientização sobre a missão do BarberTalk, bem como as instituições de caridade que trabalham ao lado de Papyrus e Pieta House no Reino Unido e na Irlanda.

A Equipe Artística do Collective Barber do Lions estará produzindo um “LOOK BOOK” anual no qual os membros escolhidos doarão uma imagem de cabelo, a tão esperada colaboração será vendida com os recursos destinados a nossas caridades e futuros projetos, treinamento e desenvolvimento.

Nesse curto espaço de tempo, através do enorme alcance do The Lions Barber Collective nas redes sociais, conseguimos criar uma enorme conscientização sobre a causa, com essa conscientização sempre crescendo e mais eventos sendo planejados o tempo todo. Agora Estamos iniciando no Brasil, através do Tomaz, que se demonstrou interagido ao projeto e com muita gana de coloca-lo em prática – Tom Champman

Mostrar que estamos dispostos a falar sobre esse assunto já está fazendo uma enorme diferença.

Maiores informações:

https://www.facebook.com/clayton.tomaz.luz

67-92305926 ou 67-981251304 Tomaz

Ou acesse o site :

https://www.thelionsbarbercollective.com/

