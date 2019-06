Banco de Alimentos de Dourados recebe doação de 200 caixas de verduras cultivadas em presídio

Em celebração aos dois anos do projeto que utiliza o trabalho prisional para o cultivo de hortaliças direcionadas ao Banco de Alimentos de Dourados, foi realizada na terça-feira (19.6) a entrega de 200 caixas de verduras colhidas na horta do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Semiaberto do município. Ao todo, foram doados 1500 pés de alface e 1200 maços de couve.

A iniciativa, que contribui para levar alimentação saudável a quem mais precisa, integra uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar.

Além da ressocialização dos reeducandos, a parceria com a Agepen é uma ferramenta social muito forte no município. “É uma parcela de contribuição para a sociedade. O atendimento chega a 2,2 mil famílias e é a contribuição na ponta mais frágil, com alimentação para pessoas que realmente precisam”, enfatizou o diretor do Banco de Alimentos, Dalton Santos.

Para a diretora do Cras do Jóquei Clube, Margarete Maciel – uma instituições beneficiadas com as doações da horta do presídio – o impacto é muito positivo. “São 100 famílias atendidas, entre os grupos de convivência de idosos e mulheres”, detalha, reforçando que o Cras atende pelo menos 5 mil pessoas, em uma das regiões mais carentes da cidade.

Segundo a diretora, muitas vezes a alimentação distribuída pelo Banco é a única que algumas famílias têm. “É muito importante porque compõe a alimentação e, junto com outros projetos, traz um amparo para a comunidade local. Eles aguardam ansiosos”, agradeceu.

Representando a direção da Agepen no evento, o chefe de Gabinete da instituição, Valdimir Ayala Castro, destacou a importância do programa em contribuir com a sociedade. “É o Estado, município e sociedade civil trabalhando juntos para melhorar a vida de pessoas nas duas pontas do processo”, frizou, reforçando as várias realizações do sistema prisional de Mato Grosso do Sul com utilização da mão de obra carcerária em ações de cunho social.

A entrega integrou também o evento “Banco de Alimentos em Ação”, que buscou demonstrar às autoridades e à sociedade em geral toda a dinâmica de distribuição e o processo de movimentação promovido no setor produtivo local.

