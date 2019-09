Autoteste de HIV pode ser solicitado pela internet e retirado em shopping no centro da Capital

A população de Campo Grande agora conta com uma opção inovadora, que tem por objetivo ampliar o acesso a jovens gays e de outros homens que fazem sexo com homens (HSH) à testagem anti-HIV. Através do site www.ahoraeagora.org o usuário poderá solicitar kit de autotestagem para o HIV e retirá-lo em um shopping na área central. A plataforma faz parte do projeto “A Hora é Agora – Testar nos Deixa Mais Fortes” lançado oficialmente na segunda-feira (23), em Campo Grande. A Capital é a segunda cidade do País a integrar o projeto que iniciou em 2014 em Curitiba (PR) e deve ser expandido para outros municípios.

O projeto é voltado exclusivamente aos jovens gays e outros HSH, por estarem entre as populações mais vulneráveis à infecção. Desta forma, ofertar a testagem para este público é necessário para detectar precocemente o HIV e outras IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e instituir rapidamente o seu tratamento. Além de acompanhar as pessoas diagnosticadas e vivendo com HIV em relação ao seu tratamento e adesão. Somente indivíduos do sexo masculino maiores de 15 anos e residentes em Campo Grande poderão solicitar o autoteste pela nova ferramenta.

A coordenadora da Rede de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Andreia Silva, esclarece que em caso de resultado positivo, os participantes serão encaminhados ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), contando com profissionais da saúde, para realizar o teste confirmatório, e em caso reagente ao HIV, o usuário realizará todos os exames necessários (incluindo carga viral e contagem de CD4 rápida) e poderá iniciar o tratamento do HIV no mesmo dia do diagnóstico.

“Quanto antes a pessoa descobrir soropositiva e iniciar o tratamento adequado, menor o dano causado pelo HIV no sistema imunológico. A pessoa em tratamento para o HIV com carga viral indetectável a mais de 6 (seis) meses, não transmite o vírus por contato sexual. Atualmente, o tratamento da infecção pelo HIV pode ser realizado apenas com um comprimido ao dia. Basta procurar o serviço de saúde”, complementa.

O CTA também realiza o diagnóstico de outras ISTs como sífilis e hepatites por meio de testes rápidos, oferecendo tratamento oportuno e rápido dos casos positivos.

Além disso, o CTA também oferta aconselhamento, consultas, indicação de vacinas, preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante, assim como atendimentos para PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) uma nova forma de prevenção ao HIV.

O atendimento no CTA estará disponível para toda a população de Campo Grande.

Como solicitar o autoteste ?

Ao acessar o site, os usuários poderão solicitar o kit de testagem e retirá-lo no Pátio Central Shopping, com funcionamento das 8h às 19h. Com isso, poderão realizar o autoteste em casa ou em outro local em que se sintam confortáveis. O teste oral usado no projeto é validado para o uso no Brasil desde dezembro de 2018 e o teste de sangue é o atualmente distribuido pelo Ministério da Saúde. É rápido, confiável, confidencial e sua execução é muito simples.

No site, os interessados encontrarão informações sobre prevenção ao HIV e uma calculadora de risco de infecção que fornece um resultado com base nos comportamentos relatados, além de opções para o recebimento de um kit com o teste de fluido oral ou um kit com teste de sangue para o HIV. As instruções para a autotestagem estarão disponíveis na bula do teste e em um link na plataforma que dará acesso aos vídeos demonstrativos sobre a forma correta de fazer o teste e ler seu resultado.

A Hora É Agora

O projeto “A Hora É Agora” é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI) do Ministério da Saúde, a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC) e PEPFAR (siga em inglês do “Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Aids”, iniciativa governamental dos Estados Unidos para lidar com a epidemia global de HIV/aids).

Serviços

Os kits de testagem podem ser retirados no endereço descritos abaixo:

Pátio Central Shopping

Mal. Candido Mariano Rondon, 1380 – Centro, Campo Grande – MS

De segunda a segunda (8h às 19h).

Local para realizar exame confirmatório:

Centros de Testagem e Aconselhamento – CTA

Rua Anhanduí, 353 – Vila Carvalho, Campo Grande – MS

Mais Informações

https://www.ahoraeagora.org

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Ação atende ao objetivo 3 das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), um compromisso firmado pela Prefeitura de Campo Grande. Ele tem como objetivo: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

