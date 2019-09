Atendendo 400 crianças, Nova Sede do CEFAT comemora um ano como uma das melhores do Brasil

Com estrutura moderna para a prática da ginástica artística, professores, pais e alunos comemoram um ano do novo prédio do Centro de Formação de Atletas de Ginástica Artística (CEFAT) – Professora Rose Rocha. Inaugurado dia 28 de agosto de 2018, os participantes lembraram os investimentos no local que já considerado uma referência para o Brasil.

“A mudança foi da água para o vinho e hoje, o Cefat, é um dos melhores locais com treinamento de ginástica artística oferecido no Brasil de forma gratuita”, explicou a coordenadora do, Elaine Nagano, membro da Confederação Brasileira de Ginástica. Ela comenta que poucos municípios oferecem atividades gratuitas com espaço e equipamentos adequados. “Após 21 anos no antigo Cefat, nós ganhamos um amplo espaço climatizado, com salas e estruturas para os jovens treinarem e com as melhorias, novos equipamentos foram doados pela Confederação e hoje somos referência”, comemorou Elaine.

O Cefat atende 400 crianças entre meninos e meninas, com 22 profissionais especialistas para atender os jovens onde participam de oficinas desde a iniciação até o treinamento de aperfeiçoamento. Conforme o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o local não é referência apenas pela estrutura e também se destaca pelo quadro de profissionais.

“Esse prédio é super adequado, com climatizadores, equipamentos novos e salas apropriadas. Hoje, além de uma equipe considerada uma das melhores do Brasil do ponto de vista de recursos humanos, possuímos o espaço e os equipamentos de primeiro mundo. Esse centro de formação já é considerado um dos melhores do Brasil, seja público ou privado, visando não só a formação de atletas, mas a formação de cidadãos de bem, de respeito e responsabilidade”, disse Terra.

As diferenças entre o prédio antigo e o de hoje são perceptíveis segundo os pais e mães que só tem elogios, como a auxiliar administrativa, Lucimara de Souza Silva. “Minha filha Julia Aragão, 7 anos, adora a ginástica e chegou a fazer a atividade durante quase um ano no antigo prédio. O espaço era pequeno, bem feio e as coisas estavam caindo. Ficávamos até assustados, mas sabíamos que a gestão buscava algo melhor e veio. A ginástica é excelente para Julia e ela é apaixonada”, afirmou a mãe emocionada.

CEFAT

O novo prédio do Cefat recebe o nome da Professora Rose Rocha, homenagem proposta pelos vereadores e sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad, conforme a Lei 6.064 publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de 31 de julho de 2018. Rose era professora de educação física e iniciou os treinos da modalidade de ginástica artística em 1984. Em 1992, foi fundadora da Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul. Atuou como técnica da seleção feminina de ginástica artística do Estado. Rose foi coordenadora técnica do Centro de Formação de Atletas de Ginástica da Prefeitura. Uma justa homenagem à professora que foi a pioneira da modalidade em Campo Grande.

No Centro de Formação de Atletas, a prefeitura atende jovens na faixa etária dos quatro aos 16 anos no Projeto Jovem Talento Esportivo e busca a formação de novos atletas na modalidade, além de promover o intercâmbio entre os praticantes e treiná-los para competições. Nos treinos, são trabalhadas agilidade, força, equilíbrio e flexibilidade, promovendo a diversão e aperfeiçoamento técnico.

SERVIÇOS

Cefat – Avenida Costa e Silva, 2.371, Vila Maciel – Bairro Pioneiros.

