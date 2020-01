Ex-atacante do Santos, Rychely será uma das atrações do Operário neste domingo

Atacante com histórico de grandes conquistas e com passagem por grandes clubes do Brasil. Este é Rychely, 32 anos, 1m74 de altura. Ele será uma das principais atrações do Operário na estréia no Campeonato Estadual de Futebol, neste domingo, diante da Pontaporanense, no estádio Morenão, às 15 horas.

Rychely passou por clubes como Santos, Santo Andre, Bahia, Chapecoense, Vitória (BA) e Goiás, onde foi campeão estadual e disputou Campeonatos importantes como os Brasileiros Séries A e B e Copa do Brasil. Pelo Santos comemorou o título de Campeão da Copa Libertadores da América, em 2011, e pelo Goiás comemorou o título da Série B em 2012. Seu último clube foi o Paracatu, clube de Minas Gerais, mas desde 1997 é filiado na Federação do DF.

O atacante sempre teve como principais características, a velocidade e a habilidade. Mas, ontem, ao ser entrevistado pelo bocadopovonews, reconheceu que essas características se distanciaram um pouco, e se definiu como jogador área. “Não tenho mais a velocidade e habilidade de antes, mas posso dizer que ainda sou um atacante dinâmico… Sou jogador de área, mas também busco jogo no meio”, comentou.

Ao ser perguntado o porquê veio jogar no Operário, Rychelly respondeu: ‘”O projeto me agradou… o time vem para ser campeão, disputar a Copa do Brasileiro e Brasileiro. Tem mais, o Operário, queira ou não, é um Clube respeitado no Brasil, tem nome e tradição!”.

Sobre seu novo técnico, Glauber Caldas, disse que não conhecia pessoalmente, mas já tinha informações. “Conheci ele agora no Operário, mas sei que ele atuou no Novorizontino, mas ele (Glauber Caldas) tinha informações ao meu respeito”, completou.

A diretoria do Operário não informa, mas fontes ligadas ao Clube comentam que é o maior salário do elenco operariano.

