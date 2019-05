As Dez Mais

As ‘10’ mais

Primeira:

“Aplicativo de transporte não pode ser obrigado a cadastrar motorista, independentemente de motivação. Esse foi o entendimento da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF ao negar provimento à recurso de um homem que apresentou certidão negativa de antecedentes criminais. O colegiado considerou o direito da empresa privada, segundo o Código Comercial, de contratar quem bem entender.

Segunda:

Bolsonaro desmentiu o seu Secretário da Receita Federal, que numa entrevista à Folha de São Paulo, revelou que o governo estaria criando novos impostos, inclusive um deles sobre os dízimos das igrejas.

Terceira:

O senador Nelsinho Trad foi à Base de Alcântara, no Maranhão, para verificar as condições de lançamento de foguetes. O Brasil assinou acordo de lançamentos com os Estados Unidos. Mesmo sem entender ‘nadica de nada’ do assunto, Nelsinho virou “fiscal de foguetes”. Nada como ser senador de um Estado sem problemas.

Quarta:

Um acidente de trabalho acontece no Brasil a cada 48 segundos. Os dados são da OIT e colocam nosso país entre as nações com maior número de acidentes de trabalho do mundo. Diante da necessidade de prevenção, abril foi escolhido o mês da conscientização sobre segurança no trabalho. Mesmo assim os resultados continuaram inalterados.

Quinta:

O governo do Estado deu um inteligente ‘passo atrás’ e atendeu ao pedido da Assembléia Legislativa mantendo por mais 60 dias o abono salarial de 200 reais. Depois disso “só Deus sabe”.

Sexta:

Fazendeiro que tiver terras invadidas poderá “pregar fogo nos invasores” para defender a propriedade sem que tenha que responder pela reação. A nova lei isenta enviada ao Congresso isenta os fazendeiros da responsabilidade de se defender sobre invasores. É o chamado ‘excludente de ilicitude’ que vai começar valer no Brasil.

Sétima:

O Instituto de Perícia Veicular que fica na Felinto Muller anexo ao IMOL não passa de uma pocilga. Não reúne as mínimas condições de trabalho. O local é insalubre. Quando chove os funcionários tem que pisar e conviver com a lama para inspecionar veículos. Isso é uma vergonha.

Oitava:

O megashow de Eduardo Costa, que acontecerá no próximo dia 3 no Ondara, recoloca Campo Grande na rota dos grandes shows nacionais. Estive ontem na central de venda e atendimento do evento. Conversei com o empresário Rubão e constatamos que apenas 8% dos ingressos e ainda não foram vendidos. Contatos pelo fone: 99.984.49.06

Nona:

Por ser tido um fraco desempenho, a força-tarefa constituída para desvendar crimes insolúveis de pistolagens acabou dissolvida. Nenhum dos 4 crimes de pistolagem que estavam sendo investigados foram concluídos. Diante disso a responsabilidade desses crimes foi passada às competentes equipes do GARRAS.

Décima:

Toma posse hoje no sexto mandato como presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol o advogado Francisco Cezário. O novo mandato se estenderá até abril de 2023.

CHICOTADA DO DIA!

Em Bela Vista está esgotando o prazo dado pelo Ministério Público para que a Câmara Municipal publique no Portal da Transparência as diárias recebidas por cada vereador e os atestados médicos por eles apresentados. Dizem que um vereador da cidade já havia tentado internamente essas informações, mas por conta disso acabou vítima de chantagem dos próprios colegas. Não está descartada uma indesejável visita surpresa àquela Casa de Leis de uma força-tarefa para colher essas informações. Em Bela Vista a Câmara da cidade funciona como uma espécie de “Casa da Mãe Joana”. Merecem tripla chicotada.

