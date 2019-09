As Dez Mais

Segunda-feira, 09 de setembro de 2019

Primeira:

Pagamento da Prefeitura de Campo Grande saiu na sexta-feira. Todo mundo feliz hoje pagando as contas.

Parabéns Marquinhos.

Segunda:

O Bradesco está de joelhos devido ao mau-atendimento nesta Capital. É que o Procon/CG descobriu que pode multar por cliente que ficar na fila por mais de 15 minutos, e não a agência pelo descumprimento da lei. Num só dia foram quase “duzentas” multas, contra 92 que o Bradesco já tomou em todo o País.

Terceira:

Frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pode mudar de endereço. Prometeram asfaltar o acesso à indústria e nunca cumpriram. Agora uma Lei Federal deu prazo de 2 anos para que a empresa se adeque às exigências. Jardim ou Nioaque estão entre as opções da nova sede.

Quarta:

Falando em Guia Lopes, o prefeito Jair Scapini, ao invés de atender às exigências do Frigorífico Brasil Globalk resolveu desviar o asfalto para passar em frente à casa do filho do prefeito.

Quinta:

Terminou a ‘Festa do Ovo’ em Terenos e agora é a hora e a vez da “Festa dos Cobradores” que trabalharam e não receberam. O que tem de vídeos na internet cobrando os promotores não está no gibi.

Sexta:

Maurice, um galo que vive na turística ilha francesa de Saint-Pierre-d’Olér virou réu por “cantar cedo demais”. O Tribunal de Rochefort, oeste da França, autorizou Maurice a continuar cantando em respeito às tradições rurais. E multou os incomodados com os cacarejos do galo a pagar 1.000 euros à proprietária por danos morais.

Sétima:

Os 110 quilos de cocaína roubada de dentro da Delegacia de Aquidauana renderam ao delegado e demais comparsas “Meio Milhão de Reais”. As conversas vieram à tona e o ex-delegado – que está preso – e uma advogada vão mofar na cadeia.

Oitava:

Na corrida eleitoral em Dourados Barbosinha já passou na frente de Marçal Filho, mas dizem que isso é apenas o começo. Todos estão menosprezando a capacidade de recuperação da prefeita Délia Razuk que tem o poder da caneta.

Nona:

Sexta-feira correu a Lotofácil da Independência que teve 36 apostadores. Cada um vai receber 3 milhões de reais. Dezenas: 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 14- 16- 18 – 22 – 23 – 24 e 25. Mega-Sena corre hoje com prêmio de 78 milhões depois de 9 concursos acumulados.

Décima:

Setembro a outubro é mês da florada do ipê branco. No Parque das Nações Indígenas, região do Carandá Bosque o espetáculo para fotografar as árvores cobertas com as flores, muito semelhante às floradas das cerejeiras no Japão.

CHICOTADA DO DIA!

Virou crime: decretar condução coercitiva sem prévia intimação; deixar de comunicar prisão em flagrante ao juiz e à família dentro do prazo legal; Se a autoridade – delegado, promotor ou juiz – foi reincidente – podem perder o cargo. A Lei do abuso de autoridade foi transformada num fiasco e a legislação voltou a proteger bandidos. Por essas e outras essa lei merece hoje a nossa ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

MEUS AMIGOS!

