As Dez Mais

Quarta-feira, 04 de Março de 2020.

PRIMEIRA:

Amanhã (quinta-feira) o prefeito Marquinhos Trad (PSD), vai mandar depositar os salários dos servidores públicos municipais.

SEGUNDA:

O troca-troca de partidos que irá começar amanhã com a abertura da janela partidária pretende mostrar “quem é quem” na política local.

TERCEIRA:

O Partido Progressista segue loucamente a tendência de desmoronar sobre si mesmo. A tese terraplanista dos dirigentes é um desastre.

QUARTA:

Escolas sem professores demonstram o desastre educacional vigente. Parece que os que mexem na Educação endoideceram e não estão percebendo.

QUINTA:

O “calcinhaço” de ontem na Assembléia focou na indignação do deputado Rinaldo que se horrorizou ao achar uma calcinha jogada no chão. Estão planejando agora um “cuecaço”.

SEXTA:

Guarda Municipal que matou professora que era sua ex-namorada, anda choramingando pelas redes sociais dando a entender que irá se suicidar. É o típico covarde querendo que tenham dó dele depois de tudo o que fez. Merece cadeia grossa.

SÉTIMA:

Ainda bem que a Bruna Mendes voltou ao noticiário televisivo da hora do almoço. Sem ela o MS TV virou um desastre noticioso.

OITAVA:

Com medo do coronavírus estão proibindo nas missas: apertos de mão; mãos dadas no ‘Pai Nosso’, abraços e cumprimentos. Até o Papa está recusando dar a mão.

NONA:

Descobriram restos de maconha num cachimbo de Shakespeare. Freud fazia experiências com clientes induzindo-os a usar cocaína. Edgar Allan Poe vivia de cara cheia, morreu de cirrose, mas antes escreveu o belíssimo romance “O Corvo”. Se cachaça, maconha e pó produzissem esses gênios nossas universidades seriam o Paraíso.

DÉCIMA:

Em 1.320 houve a peste bubônica; Em 1.420 a Peste Negra; Em 1.520 o Império Azteca dizimado pela varíola; Em 1.620 houve um surto de moléstia contagiosa; Em 1.720 houve a Praga de Marselha; Em 1.820 aconteceu a Epidemia de Cólera; Em 1.920 teve a Gripe Espanhola e agora em 2.020 o coronavírus. Coincidência ou não?.

CHICOTADA DO DIA!

Produtor rural de Miranda pagou para que fizessem uma perícia no seu medidor de energia elétrica e comprovou que a Energisa está roubando seus consumidores com fraudes nos medidores. A USP vai periciar 200 medidores da concessionária para comprovar a fraude da empresa em nosso Estado. Esse pessoal da Energisa merece duas coisas: borrachadas e cadeia. Vai pra eles a nossa “tripla” chicotada do dia.

