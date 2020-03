As Dez Mais

Terça-feira, 03 de Março de 2020.

Primeira:

Reunião na Câmara nesta manhã surpreendeu todo mundo. André Puccinelli e Márcio Fernandes, do MDB, foram em busca da filiação da vereadora Dharleng Campos, atualmente no Partido Progressista. Se ela aceitar o convite passará a ser a principal estrela emedebista na atual campanha municipal na Capital.

Segunda:

Procon-MS flagrou novas irregularidades em mais uma loja do Supermercados Real, desta vez na unidade da Av. Zacarias de Paula Nantes. Produtos vencidos expostos à venda estão virando ‘coisa normal’ nessa rede. O Real está fora da realidade.

Terceira:

Funcionários do DETRAN-MS estão denunciando a água contaminada que estão sendo obrigados a beber e a falta de limpeza interna no órgão. O ambiente é de desleixo e pobreza – dizem eles – assinalando que “Nunca viram o Detran nessa situação”.

Quarta:

Abre-se na quinta-feira (05/03) a “janela’ por onde muitos políticos poderão fugir dos seus partidos sem perder o mandato. Vai ser um mês inteiro de “troca-troca”. Dizem que tem muitas novidades vindas por ai…

Quarta:

Em Porto Alegre-RS deu polícia numa igreja evangélica que estava prometendo imunização celestial contra o coronavírus. O pastor foi autuado por charlatanismo por vender óleo imunizador contra o covid-19 e poderá pegar de 3 meses a 2 anos de detenção e multa.

Quinta:

Bacana do Dhama -3, desmentiu na polícia que tenha ameaçado quem quer que seja, e denunciou que “apanhou de raquetes” diante de pais irados com sua pressa em dirigir pelo condomínio. Já os pais dizem que o reclamante quase atropelou uma criança com sua Volvo.

Sexta:

Campo Grande em alerta máximo contra a dengue que está em grau de epidemia. Todo ano é essa mesma coisa. Em Sorriso, onde a crotalária virou planta de jardim, em janeiro as notificações de dengue caíram a “zero”, contra 400 notificações e uma morte no ano passado.

Sétima:

A Casa da Moeda do Brasil apresentou um prejuízo de 100 milhões por ano. O acumulado é de R4 304 milhões nos últimos três anos. Somente os países atrasados imprimem suas moedas, notas e passaportes, entre eles: Brasil, Afeganistão, Bulgária, Cazaquistão e Cuba.

Oitava:

O sistema da Nota Fiscal Premiada do Governo do Estado poderá ser mudado. A sequência de 6 dezenas requer mais de 50 milhões para um sorteado. A idéia do sorteio é boa, mas o sorteio em si exige ajustes.

Nona:

Em Goiás, pessoas do campo, produtores rurais e outros considerados de baixa renda estão ganhando CNH que custava R$ 1.300 reais, completamente ‘de graça’. Até as aulas das Autoescolas estão incluídas na gratuidade. Era uma promessa de campanha do governador Ronaldo Caiado.

Décima:

Faleceu ontem o cantor sertanejo Henrique que fazia dupla com Netto. Ele bateu seu carro na traseira de uma caminhonete há 22 dias. Foi resgatado com múltiplas fraturas, inclusive de crânio e queimaduras. Ficou internado no CTI do Hospital de Base em s. J. do Rio Preto. Ele voltava de um show em Santa Fé do Sul.

CHICOTADA DO DIA!

Alunos da escola estadual Pe. Franco, que funciona dentro do Hospital S. Julião, ainda estão sem professor regente. Únicas matérias lecionadas até agora são: Artes, Educação Física e Inglês. As aulas começaram dia 19 de fevereiro. Criançada está sem rumo. Com a palavra a nossa ilustre secretária de Educação. Pra ela a nossa “tripla” chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

MEUS AMIGOS:

