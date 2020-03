As Dez Mais

Segunda-feira, 02 de Março de 2020.

Primeira:

Entramos no terceiro mês do ano. O Carnaval passou e a torcida é para que o Brasil comece a funcionar. Março começou mal em nossa Capital com o feminicídio brutal de uma professora. O assassino é ex-namorado da vítima e Guarda Municipal.

Segunda:

Israelenses estão com uma vacina contra o coronavírus praticamente pronta. Ela será ministrada por gotas na língua igual à vacina da poliomielite. Isso vai valer trilhões de dólares.

Terceira:

O Bope “encaçapou” o “Bando do Buraco na Parede” que vinha aterrorizando os condomínios de luxo desta Capital. Um joalheiro “intrujão” comprava as jóias furtadas a preço de nada e derretia. Dois dos ladrões eram “molecões” de 16 e 17 anos.

Quarta:

Esse álcool gel a 10% que estão vendendo nas farmácias e supermercados não matam o coronavírus. O que ‘quebra o galho’ é o álcool gel a 70%. Esses vendidos para desinfetar as mãos não matam nada. O mais eficaz e seguro ainda é o vinagre: mais barato e garantido.

Quinta:

A cidade de Dois Vizinhos, no Paraná, ainda traumatizada com a morte de quatro belíssimas jovens mortas em acidente de carro na BR-282, em São José do Cerrito-SC. As vítimas são: Bruna Santos (26), Paloma Corrêa Valter (25): dentistas; Bruna Silvestro (25): Médica, e Ana Caroline Basso (26): Arquiteta. Elas voltavam de Florianópolis depois do Carnaval.

Sexta:

Motociclista em alta velocidade se estatelou contra uma placa de sinalização no Macroanel da Br- 262, no Indubrasil, na manhã de ontem. Ele morreu na hora. Sua Titan preta virou um bagaço.

Sétima:

Protesto marcado para o dia 15 na frente dos quartéis em todo o Brasil vai pedir “intervenção militar” como único meio de salvar o Brasil. Pegue sua bandeira, faça o seu cartaz e ajude o Brasil tomar um rumo legal.

Oitava:

No dia de ontem, em 1870, morria na Batalha de Cerro Corá o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes e seu filho Panchito. Das 450 mil que existiam no Paraguai, restaram apenas 200 mil, das quais 28 mil eram homens e o restante eram mulheres e crianças.

Nona:

Mato Grosso do Sul precisa descobrir a planta Crotalária. É um recurso biológico contra o mosquito transmissor da dengue por atrair libélulas que são predadoras naturais dos ovos, larvas e mosquitos da dengue. Plante uma crotalária no seu jardim.

Décima:

A Prefeitura de Campo Grande publicou hoje um decreto que declara situação de emergência na cidade devido à epidemia de dengue. Em apenas dois meses, já foram registrados 5.863 casos de dengue com 4 mortes. Voltamos ao ano passado quando enfrentamos epidemia idêntica. Previna-se.

CHICOTADA DO DIA!

Pessoal de certa Secretaria anda pisando em ovos depois da errada de mão que deram ao estabelecer uma seleção que podia esperar. Causaram verdadeira confusão em determinado setor que até agora não se engrenou. Comenta-se em troca de comando e substituições. Como dizia minha Tia Laura: “O diabo alisou tanto o olho do filho que acabou furando”. Para esses apressadinhos que quiseram reinventar a roda vai aqui a nossa tripla chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

Fernando Cordeiro, nosso querido Mano Véio; Rosana Scaff; Janeth Zimmerman; Mariana Rodrigues; Maryia Khan; Neno Lopes e Márcio Feliciano.

MEUS AMIGOS:

Tereza Domingos; Chileno, Elis, Toninho e Ronaldo da Vitão Assados no Novo Paraná, antiga Conveniência do Gaeta; D. Lilian, Cláudio e Margareth; D. Beth e Luciano da Metallú, que estão contratando com urgência um torneiro mecânico; Marco Aurélio; D. Maria Aparecida Pedrossian; Delso do Creci-MS; Alexandre: do Jd. Noroeste; Dr. Rubens Vilalba: Advogado; Michel, pai do Gabriel; Osmar Fernandes e Nara; Sgt. Claudionor e Esio Melo Monteiro.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários