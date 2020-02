As Dez Mais

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Amanhã termina fevereiro. Ano “bissexto” acontece de 4 em 4 anos. No bissexto o ano tem um dia a mais: 366 dias que aproxima o calendário com o movimento de Translação da Terra. Isso foi combinado no reinado de Julio César, na Roma antiga, ano 50 antes de Cristo, mas so vigorou 1.582 pelo Calendário gregoriano.

Segunda:

Dois sortudos fisgaram a Mega-sena que correu ontem com as seguintes dezenas: 11, 20, 27, 28, 53 e 60. Cada um levou R$ 105 milhões de reais. Aos novos milionários os nossos parabéns!.

Terceira:

Químico denunciou o uso de álcool gel como desinfetante contra o coronavírus e disse que tudo não passa de propaganda mentirosa, e deu a fórmula exata e mais barata para esse tipo de desinfecção: o vinagre. Barato, eficiente e destruidor de qualquer tipo de vírus.

Quarta:

Ganhando elogios rasgados o governador Reinaldo Azambuja por dar o nome do ex-governador Dr. Pedro Pedrossian ao Parque dos Poderes. Uma iniciativa que a população está aplaudindo, afinal, o saudoso Pedrão merece.

Quinta:

Deputado Cabo Almi, do PT, lamentou a morte brutal do ex-prefeito Dirceu Lanzarini, de Amambai, e disse que “com a liberação do porte de armas a tendência da violência será crescer ainda mais”.

Sexta:

Tribunal de Contas do Estado está endinheirado e comprando tudo que lhe for oferecido. Numa época de “vacas magras” o TCE-MS é uma ilha de gastança que bem demonstra a vida ‘nababa’ dos seus Conselheiros. Isso é uma vergonha.

Sétima:

Paulinho Duarte, do MDB, confirmou que irá disputar a prefeitura de Corumbá. Seu principal oponente, Ruiter Cunha, faleceu e deixou eleitores e simpatizantes viúvos. Paulinho é dado “barbada”, mesmo sendo ainda pré-candidato.

Oitava:

Em Terenos os eleitores da Karla estão esperançosos que ela quebre de vez o ZEDU em Campo Grande e dispute a eleição naquela cidade. Enquanto não se decide Karla continua tocando o terror naquela que já foi modelo educacional estadual e agora está em vias de fechamento.

Nona:

No Paraguai o assassino do jornalista Léo Veras, deu entrevista na FM-Império, refutou as acusações, disse que era amigo do jornalista e denunciou a polícia paraguaia de querer lhe aplicar um “Ai Jesus”. Valdemar Pereira Rivas – o Cachorrão – disse que querem matá-lo para que a verdade não seja revelada.

Décima:

O DOF botou a mão num pecuarista e no primo dele que dirigiam uma Montana com 400 mil dólares, fruto da venda e entrega de cocaína no Rio Grande do Sul. Os dois não tiveram seus nomes divulgados, sinal que tem mais gente nessa fita.

CHICOTADA DO DIA!

Em Jardim um vereador que não podia nem ouvir falar o nome do prefeito, fez um acordo com o pai do alcaide que é Conselheiro do Tribunal de Contas, empregou o filho como assessor do cacique político e agora é amigo e defensor perpétuo do prefeito até debaixo d’àgua. O uso político do Tribunal de Contas é uma vergonha e merece o nosso repúdio e a “tripla” chicotada do dia.

