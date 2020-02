As Dez Mais

Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Hoje, amanhã e até ao meio-dia de quarta-feira as repartições públicas federais, estaduais e municipais estão de ponto facultativo. É o Carnaval, a maior festa popular deste País.

Segunda:

Mega-sena de sábado concurso 2236 acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 7, 20, 38, 43, 45 e 53. Próximo sorteio na quarta-feira com prêmio de 200 milhões.

Terceira:

Quem for pego dirigindo embriagado vai precisar de quase 10 mil para sair da cadeia. Multa R$ 2.934,70; Guincho: 255,00; Estadia do carro apreendido: 41 reais/dia; Fiança mínima R$ 1,5 mil; Custas judiciais 5.000; preço da bagaça: R$ 9.730 reais.

Quarta:

No dilúvio da quinta-feira nesta Capital, duas placas de cimento no Córrego da Ernesto Geisel se desprenderam. Isso foi o bastante para opositores deitarem falatórios apressados sobre o prefeito. Quando souberam que as placas foram feitas há 40 anos atrás, apagaram as críticas das redes sociais.

Quinta:

No Supermercado Pão de Açúcar, no Carandá Bosque, o Procon Municipal apreendeu 26,5 quilos de produtos vencidos, outros sem data de validade e outros impróprios para o consumo humano. As de mercadorias foram levadas pro lixão.

Sexta:

A “Quadrilha do Drone” continua desafiando a polícia. Depois de invadirem uma casa no Dhama-1, sábado invadiram outra casa no Condomínio Shalom. As duas casas eram viradas para a chamada área de reserva. Drone também foi visto bisbilhotando o Condomínio Beirute, no Parque dos Poderes.

Sétima:

Filha de vereador desacatou policiais militares numa blitz no Carandá Bosque, acabou autuada por desacato. Na hora que ela viu a “coisa preta” tentou carteirar dizendo que o pai era autoridade. Mesmo assim foi algemada, colocada no camburão e autuada em flagrante.

Oitava:

Uma briga de casal acabou na delegacia. A mulher pegou os “panos de bunda” e saiu de casa. Depois se arrependeu e quando quis voltar o marido já estava com outra no apartamento. As duas se engalfinharam e acabou dando polícia na parada.

Nona:

Malandro de 23 anos que havia sido preso em Santa Catarina passando notas falsas, teve a oportunidade de responder em liberdade, mas pagou a fiança, com notas falsas. Como dizia a Tia Laura: O lobo perde o pêlo, mas não perde o costume.

Décima:

A Polícia Paraguaia já tem o nome do assassino do jornalista brasileiro Leo Veras: É Waldemar Pereira Rivas, vulgo “Cachorrão” que está foragido. A irmã dele, presa sábado, é Cintya Raquel Pereira Leite, condenada a 17 anos de prisão no Brasil. Ela será extraditada e vai cumprir a condenação numa Penitenciária Federal.

CHICOTADA DO DIA!

Ex- primeira dama de cidadezinha próxima foi gravada num barzinho dizendo que seu “ex” -agora deputado federal – pagava seus empregados domésticos com dinheiro da prefeitura. Disse mais: que o caso está parado por influência política do ex-marido, e que o julgamento está sendo procrastinado. Isso merece a nossa “tripla” chicotada do dia!.

Aniversariantes!

Joseph Bulhões; Afrânio Marques Souza; Jair Mieres e Maria Rosa Cezar de Matos.

MEUS AMIGOS:

Alexsander Ortiz Jara; Ricardo Coelho; Renato Gasparini; Luiz Gonzaga Bezerra Neto; Shirley Borges; Lysiane Arruda; Vera Morais; Davi Xavier e Beatriz Chenna.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários