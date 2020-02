As Dez Mais

Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020.

Primeira:

TJMS avisando que o expediente do judiciário somente voltará ao normal na quinta-feira, dia 27, mas o Plantão estará funcionando normalmente.

Segunda:

Saiu faísca do bate-boca entre o deputado João Henrique Catan contra o deputado Pedro Kemp. Catan defende a impenhorabilidade de área na questão indígena por achar que índios podem caminhar com as próprias pernas, mas Kemp prefere que os nossos índios continuem tutelados pelo Estado.

Terceira:

Governador confirmou para o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro o asfaltamento do acesso ligando a Br- 262 à Taunay. Mês que vem sai a ordem de serviço.

Quarta:

CEI Zédu chegou ao fundo do poço. Com 400 crianças o ano letivo vai começar com apenas 6 professoras…

Quinta:

Quem voltou ao Facebook com força total foi o colega jornalista Antonio João Hugo Rodrigues. Esse sabe tudo!.

Sexta:

Energia elétrica em Porto Murtinho lembra aquela lamparina elétrica do Paraguai na metade do século passado. Uma pouca vergonha.

Sétima:

O prefeito de Sidrolândia continua brincando com a paciência de pais de alunos das escolas rurais. Isso vai pesar na sua reeleição. Anote, guarde e confira.

Oitava:

CPI da Energisa vai pedir que ela deixe nosso Estado devido aos maus serviços prestados à população. Parabéns!.

Nona:

Depois de 22 anos na presidência da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul Francisco Cezário sofre uma campanha para apeá-lo do cargo. O Dr. Luiz Mikimba é candidato. Cezário sempre foi patrocinado por Jamil Name.

Décima:

Amanhã tem Mega-sena com um prêmio milionário: 210 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50. Faça sua fezinha e boa sorte.

CHICOTADA DO DIA!

As escolas que a secretária Maria Cecília Amêndola da Mota fechou no ano passado em nossa Capital e repassou para a Rede Municipal de Ensino estão como foram entregues: sem serem reformadas. Por não cumprir com a palavra, Maria Cecília recebe hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

MEUS AMIGOS:

