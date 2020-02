As Dez Mais

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Hoje a viamorena.com, a primeira TV Web do Centro-Oeste, comemora hoje 13 anos da sua criação. Obra do genial jornalista, radialista, escritor e historiador Sérgio Manoel da Cruz se solidificou através do tempo e das novas tecnologias. Parabéns!.

Segunda:

O senador Cid Gomes, que pilotando uma retroescavadeira tentou entrar na marra num quartel da PM em sobvral-ce aonde soldados estavam amotinados, e recebeu um tiro de bala de borracha no peito, foi liberado hoje da UTI e seguirá para Fortaleza. O ferimento foi sem gravidade.

Terceira:

Um professor já falecido vai receber da Rede Globo de Televisão a quantia de R$ 30 mil, acrescido de juros e correção, por ter sido exposto numa “pegadinha” no programa do apresentador Luciano Hulk. Professor Ricardo José Rímola se sentiu humilhado e ofendido no quadro, e mesmo não tendo autorizado o uso da sua imagem as cenas acabaram indo ao ar.

Quarta:

Ter um teto para morar é um símbolo de riqueza para 75% das pessoas do planeta. Se ela tiver algum dinheiro na carteira estará entre os 18% dos mais ricos da Terra. Se souber ler e entender o que está lendo será uma privilegiada entre 3 bilhões de pessoas que não enxergam, não sabem ler ou que possuem algum tipo de doença mental. Se você tem tudo isso agradeça e seja feliz.

Quinta:

O Tio Trutis se destemperou de vez. Subiu na tribuna da Câmara Federal e espinafrou todo mundo. Carteou marra, meteu a lenha na classe política dizendo que “um terço” dos nossos deputados deveriam estar na cadeia e não na Assembléia, mas não convenceu o povo de que o “atentado” que ele diz ter sofrido seja verdade. O povo acha que tudo foi uma “armação”.

Sexta:

O Brasil perdeu ontem o cineasta e ator Zé do Caixão, autor de filmes “trashs” de horror que hoje em dia não faz criancinha ter medo. José Mojica Marins ficou famoso com o filme “A meia-noite encarnarei seu cadáver”.

Sétima:

Deputado Catan ganhou a fama de “birrento”. Quando cisma com alguma coisa emburra, empaca e não sai mais do lugar. Os colegas riem do seu comportamento adolescente que não tem nada a ver com a política.

Oitava:

Policiais e Bombeiros Militares vão ser ressarcidos daquilo que pagaram à mais como alíquota de Imposto de Renda nos salários. O comunicado foi feito ontem pelo Cel. Alírio Vilassanti.

Nona:

Desembargadores da 2ª Cível do TJMS acataram pedido do MP para suspender o desmatamento no Parque dos Poderes. O desmate seria para fazer uma nova sede da SEFAZ/PGE e Corpo de Bombeiros. O desmatamento estará suspenso até o julgamento do mérito da questão.

Décima:

Fazendeiro colocou rastreador em sacos de sal para descobrir quem lhe estava roubando, e acabou descobrindo que seu melhor vizinho era o “mão pelada” que arrastava saquinhos cheios para a chácara vizinha. Deu polícia na parada.

CHICOTADA DO DIA!

As obras deixadas pelo saudoso Pedro Pedrossian são tão perfeitas quanto intocáveis. Deputados erraram ao desfazer o tombamento do Parque dos Poderes para permitir o desmatamento de 3,1 hectares. A derrubada poderia ocasionar danos ambientais como: assoreamento nos córregos adjacentes, além de colocar em risco a vida da fauna silvestre. Para os que liberaram a destruição no Parque dos Poderes, a nossa “Tripla” chicotada.

