As Dez Mais

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Funai enfrenta o Ministério Público Federal do MS e diz que não vai dar cestas básicas para indígenas porque “essa não é a sua obrigação”. Índios de Dourados e de Ponta Porã estão passando fome. Há 60 dias não recebem as cestas.

Segunda:

O atentado que o deputado Tio Trutis diz ter sofrido continua sob suspeita da população. Na internet já se encontra frases como “O atentado foi contra o carro do deputado” …

Terceira:

Grã-fino que usava BMW para impressionar foi preso pela polícia vendendo bugigangas falsificadas. As vendas eram feitas pela internet e o carro ficava parado no estacionamento do Extra da Maracaju.

Quarta:

Campo-grandenses foram convocados para realizar um protesto contra os altos preços da gasolina com a nova taxação dos combustíveis na pauta da Secretaria de Fazenda. Dos “revoltados” só 50 compareceram.

Quinta:

As redes sociais já estão tratando o “atentado” do Trutis como “suposto”. Noutras reportagens menos corajosas os redatores lembram o episódio do Ari Artuzzi que denunciou o atentado e acabou autuado por falsa comunicação de crime.

Sexta:

O vereador André Salineiros já está com a malinha pronta para se desemplumar e virar DEMOCRATA. Pior é que dizem que Salineiros não fará falta no time “tucano”…

Sétima:

O Superintendente do PROCOM/MS Dr. Marcelo Salomão continua “tacando o ferro” nos postos que estão boicotando preços. Ele também confirmou ontem no programa ‘Boca do Povo’ na FM-101.9 que “Não é candidato a cargo político algum”.

Oitava:

O deputado federal Dagoberto Nogueira, do PDT, disse que será candidato a prefeito de Campo Grande. “Não tenho nada a perder, mas posso marcar espaço para a reeleição em 2022” disse o deputado.

Nona:

Paulo Tucura em conluio com a Teresa Cristina, usou o “Zé da Horta” para dar uma rasteira no diretório do DEM que tinha mandato até Março/2022, em Ribas. A chapa liderada pelo ex-prefeito Roberson e vereadores vai para outro partido. O prefeito Paulo Tucura arrasta uma rejeição de 70%. Depois dessa então, nem se diga.

Décima:

João Cesar Matogrosso, André Salineiro, Dr. Lívio, Delegado Wellington e Dr. Antônio Cruz: o que eles têm em comum?… Juntos gastaram R$ 123 mil reais com combustíveis. A informação é do Portal da Transparência da Câmara.

CHICOTADA DO DIA!

Menina em morte cerebral ficou sendo medicada no Hospital Universitário porque médicos não podiam assinar o protocolo de morte pois o único aparelho do hospital estava quebrado e a menina não suportaria ser retirada da UTI para ser levada à qualquer outro lugar para ser submetida ao exame final. Isso é uma vergonha e merece a nossa “tripla” chicotada do dia!.

ANIVERSARIANTES!

Ex-vereadora Magali Picarelli; Lourdes Monteiro; Maurício Stheil; Ricardo Mestre; Igor Graciel dos Santos; Waldson Godoi: revista O Consumidor; Cris Duarte; Lizandro Arpini Zeni; Maj. Arquimedes Gonçalves; Beatriz Diniz; D. Ione Ribeiro; Roberta de Sá Maurício e Larissa Almeida Cremer.

MEUS AMIGOS:

João Dudas: Artefrio Refrigeração; Pessoal da Loja do Rabikó: brevemente em nova loja; Ricardo Ortiz do Sindicato dos Radialistas; Paulo Rogério de Ribas do Rio Pardo; Roberto Jabrayan: em Biriguí-SP; Janaina Maia; Edileusa Santana; Cida Conceição e Shirley Borges.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui

Comentários