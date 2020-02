As Dez Mais

Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020.

Primeira:

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está trabalhando as cidades interioranas afinando o partido para a eleição municipal deste ano. Reinaldo faz a lição de casa de forma “mineira” sem alarde para não espantar a caça.

Segunda:

O Partido Progressista marcou para sábado a eleição do seu Diretório Municipal, mas a iniciativa deu “xabú”. O partido segue perdendo filiados e tudo indica que a desorganização, se persistir, poderá desidratar o partido.

Terceira:

PRF prendeu sábado o miliciano Leandro Pereira da Silva, vulgo “Léo do Rodo” que comandava a milícia “Bonde do Ecko” nas comunidades do Rola e Antares em Santa Cruz, zona Oeste do Rio. “Léo do Rodo” estava em fuga depois de ter assassinado o PRF Ronaldo Heeren, na quinta-feira.

Quarta:

Deputado federal petista Vander Loubet vai coordenar a campanha de Pedro Kemp na Capital. O partido pretende fazer pelo menos 100 vereadores em nosso Estado. O PT aposta que ainda tem entre 15 a 20% dos votos em nossa Capital.

Quinta:

O Governo do Estado não perdeu o controle sobre a sua estratégia para derrubar o preço do etanol. O Procon/MS está nas ruas “sentando o lápis” nos postos que aumentaram os preços sem qualquer justificativa, foi o que disse o Dr. Marcelo Salomão do procon/MS.

Sexta:

Vai continuar na “tranca” o fazendeiro Antônio Joaquim da Mota, de Ponta Porã, preso na Operação Patrón, que investiga o doleiro Dario Messer. O STJ negou a liberdade de “Joaquinzinho” preso dia 19 de novembro do ano passado.

Sétima:

Com festa de Carnaval orçada em R$ 90 mil, o prefeito de Porto Murtinho enfrentou corajosamente a recomendação do Ministério Público e disse que a “Orla Folia” vai acontecer de 21 a 25 próximos e assumiu a responsabilidade para o que der e vier.

Oitava:

Deputado federal Tio Trutis disse que sofreu atentado a balas e que reagiu corajosamente chingando os “pistoleiros” e botando-os pra correr. Trutis reagiu à estilingadas contra os bandidos. A história não é nada convincente, mas está sendo investigada.

Nona:

Se, haviam dúvidas quanto ao bom funcionamento da Secretaria de Educação Municipal elas se dissiparam hoje. A secretária Elza Fernandes deu uma entrevista no programa “Boca do Povo’ da FM-101.9, esclareceu a ação da SEMED e saiu de lá aplaudida e elogiada pela população. A entrevista está no site da Boca do Povo.

Décima:

Mega-sena acumulou de novo. Premio de quarta-feira será de R$ 170 milhões. Dezenas sorteadas sábado: 04, 21, 27, 29, 42 e 47.

CHICOTADA DO DIA!

A UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai ter que matricular “na marra” no Curso de Direito pela cota racial uma jovem negra cujo ingresso havia sido negado somente porque ela fez uma escova progressiva no cabelo. Ao nosso querido e Magnífico Reitor que deu uma bobeira dessa a nossa “tripla” chicotada.

