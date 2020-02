As Dez Mais

Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Faleceu ontem aos 84 anos, o Prof. Damásio Evangelista de Jesus, fundador do Complexo Damásio Educacional. Natural de Cerquilho-SP, ele escreveu mais de 20 livros jurídicos.

Segunda:

Polícia paraguaia trabalha com as primeiras pistas sobre os assassinos do jornalista brasileiro Leo Veras, morto com 12 tiros e sepultado ontem em PJC.

Terceira:

Leo segundo sua esposa “sabia que estava marcado para morrer. Chegou a se despedir da família”. Seu site Porã News foi o último a noticiar o fato. Ele “tocava”o negócio sozinho!.

Quarta:

Autoridades paraguaias trabalham na busca de um dos pistoleiros que matou 0o jornalista. Na confusão ele acabou baleado pelos seus próprios comparsas. Depois de morto o jornalista foi amordaçado com um lençol como forma de intimidar aos demais profissionais de imprensa da fronteira.

Quinta:

Procon/MS já autuou 5 postos de combustíveis em Campo Grande que alteraram o preço da gasolina mesmo sendo ela de estoque antigo. As multas são entre 5 e 50 mil reais. A fiscalização é em todo Estado. Ligue e denuncie.

Sexta:

Sepultado nesta manhã no Cemitério Parque das Primaveras em Campo Grande o advogado Ronaldo Aires Viana, irmão caçula do ex-vereador Miltinho Viana.

Sétima:

Jogaram água na fervura que estava sendo promovida por figurão presidente de partido que queria fazer do filho candidato a vereador. A notinha das “Dez Mais” foi tiro e queda.

Oitava:

Pai despreparado ouviu o filho dizer que “comeu apenas arroz” na creche e saiu denunciando o fato. A verdade era outra: o filho dele não quis comer um delicioso bobó de galinha e comeu apenas o arroz. A televisão, que anda às turras com o prefeito noticiou, mas teve que voltar atrás e pedir desculpas.

Nona:

Em Jaraguari o Posto de Saúde não resiste a uma fiscalização da Vigilância Sanitária: Sangue humano está sendo removido com Q-Boa e não com o detergente enzimático; equipamentos esterilizados são jogados sobre mesas e isso é só o começo…

Décima:

Justiça autorizou a transferência do ex-Guarda Municipal Marcelo Rios, preso pela Operação Omertá, para o presídio de Mossoro. A transferência foi sigilosa e aconteceu nesta semana. Marcelo seria gerente da Milícia do Monte Líbano. Todos os chefes da organização criminosa estão presos em Mossoró. Dizem que a cadeia vai ser longa!.

CHICOTADA DO DIA!

A EUCATUR caiu na “caneta azul” do Procon/MS em Sidrolândia. Estava negando a gratuidade aos idosos. É vergonhoso essas empresas que apostam que o crime de sonegação compensa. Elas merecem a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Vó Ernestina Batista; Andréia Olarte; Aydeé Ferreira da Silva; Cícero D’Avila; Dr. Eduardo Haddad; Thayane Souza; Carlos Alberto Ortiz; Robson Treviisan; Edilia Lima Caldeira e Gil Amaral.

MEUS AMIGOS:

Empresário Valdir Pasa; Capelão Carlos Bittencourt; Miguel Angelo Vila Mayor; José Maria Parron; Ver. Chiquinho Telles; Flávio Renato de Lima e Dr. Robson: advogado e nosso ouvinte em Campo do Tenente, no Paraná.

Segunda-feira eu volto.

Comentários