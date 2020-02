As Dez Mais

Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Nosso estado amanhece pagando 24 centavos a mais na gasolina. A pauta da Secretaria de Fazenda aumentou de 25 para 30%.

Segunda:

Saiu do ar a última emissora de Ondas Médias do Sistema Globo de Rádio AM-1.100 KHz. Na frequência 94.1 MHz a mesma programação poderá ser encontrada agora nas ondas de FM.

Terceira:

Deputada Rose Modesto deu um “trancaço” no Ministro da Educação sobre o corte de verbas no setor. Quem ouviu aplaudiu.

Quarta:

Novo estudo norte-americano mostrou que consumir carne vermelha mais de duas vezes por semana pode causar doenças cardíacas.

Quinta:

O prefeito de Ribas do Rio Pardo tomou de assalto o DEM, mas o partido resiste à entrada dele à força. Poderá haver uma diáspora geral. O prefeito arrasta 70% de rejeição.

Sexta:

O DENATRAN quer saber “com que autoridade” o nosso Detran/MS criou regras que restringiram o número de estampadoras no estado o que fez elevar o preço das placas do Mercosul a níveis estratosféricos. Somos o segundo maior preço do País.

Sétima:

André Salineiros já está com o pé no estribo para deixar o PSDB. Dizem que ele irá para o DEM. O vereador tem o aval do vice-governador Murilo Zauith. É abrir a “janela” que Salineiro vai pular de partido.

Oitava:

Mais combativo e técnico, destemido amparado pelo cargo e sem acreditar na famosa “maldição dos líderes” o deputado Gerson Claro virou desde ontem o Líder do Governo na Assembléia.

Nona:

Aquela “cacarecaiada” de veículos e máquinas da década de 80 da nossa prefeitura está em vias de serem aposentados. Esses veículos e máquinas velhas gastam por mês cerca de 500 mil com manutenção.

Décima:

Justiça Federal mandou demolir o Posto Gabrielli, na Casa Verde. A medida é injusta e precisa ser reparada. O Gabrielly é um excelente e popular ponto de apoio para quem entra ou sai deste Estado. O Incra precisa resolver isso. Quem trabalha e produz merece respeito.

CHICOTADA DO DIA!

Dirigir nas estradas brasileiras é desafiar o sobrenatural. Buracos, assaltantes, pedágios, pardaizinhos de todos os tipos e velocidades, policiais doidos pra multar motoristas e exageros contra o cidadão. Um deles foi multado dirigindo a 600KM/h em Belém do Pará sem nunca ter saído de Brasília-DF. Outro foi multado a 700KM/h. A infração deles: Não usar cinto de segurança na moto. Isso merece a nossa ‘tripla’ chicotada.

