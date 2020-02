As Dez Mais

Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020.

Mega-sena 2.232 de sábado acumulada novamente. Premio de quarta-feira será de 105 milhões. Dezenas: 7 , 8, 31, 34, 38 e 47.

Ladrões invadiram uma casa em Campo Grande e levaram: jóias, dinheiro, pertences e até dois cães buldogues, aliás, os cães seguiram mansamente com os ladrões. Um deles – na fuga com os bandidos – teria ameaçado morder o próprio dono.

Chegaram ao Brasil os brasileiros que estavam na China que vão ficar de “quarentena” num hotel da FAB. Agora a “brasileirice’ do caso: A quarentena terá apenas “dezoito” dias.

Socialites que cheiravam e fumavam drogas fornecidas por um traficante de 22 anos, morador no Monte Castelo, estão órfãos porque o bandido foi preso. Ele tinha um estoque de supermaconha, Skank, LSD e até de loló, avaliados em 30 mil.

Procon Estadual está negociando duro com as estamparias das placas do Mercosul em nosso estado. Dos R$ 320 iniciais os preços já caíram para R$ 129 a unidade, mas mesmo assim continuam caros. A “chiadeira” continua.

Uma loja de eletrodoméstico da área central também caiu nas reclamações do Procon. Ela vai receber a indigesta visita do Procon. É aguardar pra conferir.

Ministro da Economia Paulo Guedes, criticou o tamanho da máquina estatal, mas errou na conclusão do raciocínio ao comparar o funcionário público a um “parasita”.

Pesquisa em Ribas do Rio Pardo mostrou que o prefeito de lá está arrastando uma rejeição de 70%. A população comenta que “Esse não se elege mais nem para fiscal de quarteirão”. Também acho.

Baculejo de fim de semana no semiaberto de Ponta Porã descobriu 50 latas de cerveja; 37 garrafas de cachaça e dois celulares com 6 carregadores escondidos no forro de uma das celas. É no que dá ter apenas 1 agente para cuidar dos internos. No semiaberto de Ponta Porã, quem manda são os presos.

A Meméia que “tocava” o terror no Zedu foi demitida. A atual diretora Carla tenta esconder o fato dizendo que a “bruxinha má” saiu em férias. Dizem também que em março a Carla vai pegar o caminho da roça. Quer ser candidata a prefeita em Terenos.

Advogado de 55 foi preso acusado de abusar das enteadas de 11 e 13 anos. Em sua defesa ele disse que “estava sendo acusado por vingança do irmão das adolescentes”. A mãe das crianças disse que o filho de 14 anos queria R$ 50 reais por isso denunciou. Em sua defesa o advogado disse que “os enteados não gostam dele e por isso o denunciaram”. A história “é” inusitada e esquisita, mas merece ser investigada. Para quem abusa de crianças e para crianças que abusam do poder de denuncia por pura vindima vai a nossa “tripla” chicotada do dia!.

