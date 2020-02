As Dez Mais

Quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-sena de ontem concurso nº 2231. Dezenas sorteadas: 4 – 13 – 25 – 40 – 53 e 57. Prêmio acumulado para sábado R$ 90 milhões.

Segunda:

Entrevistado na manhã de hoje no programa Boca do Povo na FM-101.9, o secretário de Finanças da Prefeitura de Campo Grande, Dr. Pedro Pedrossian Neto, confirmou que o pagamento dos 24 mil servidores já está à disposição na rede bancária a partir de hoje.

Terceira:

Sobre a Nota de Serviços Premiada que dará prêmio líquido de R$ 50 mil reais no primeiro prêmio, Pedro Pedrossian Neto disse que nós, os consumidores, precisamos nos acostumar a pedir a “nota fiscal de serviços” ajudando a prefeitura a reduzir esse tipo de sonegação.

Quarta:

Morreu Kirk Douglas aos 103 anos de idade. Foi um dos grandes galãs de Hollywood estrelando filmes épicos como Ben-Hur, Spartacus e outros. Kir foi uma lenda do cinema.

Quinta:

Está em coma profundo a menininha Emily Vitória. Ela sofreu outro AVC na sexta-feira passada. Emily é aquela menina cuja operação estava estimada em R$ 200 mil reais. O pai dela denunciou erro médico e disse que deve ser por isso que ela deve ter sofrido morte cerebral.

Sexta:

Bolsonaro entrou noutra polêmica. Ele disse que “se os governadores a cortar o ICMS da gasolina ele fará o mesmo”. Se isso acontecesse o litro da gasolina poderia cair 40%. Pra nós consumidores trata-se de sonho, mas economistas dizem que a proposta não passa de fanfarronice do presidente.

Sétima:

A polícia do Paraguai está com um vídeo que mostra a chegada dos soldados da facção Comando Vermelho e a execução de Celso Maldonado Duarte, de 46 anos, fuzilado com 35 tiros, na cidade de Capitán Bado. O clima de guerra na fronteira Brasil/Paraguai é de meter medo.

Oitava:

Segundo experimentados juristas, o vazamento das imagens da videoconferência no depoimento do empresário Jamil Name pode ter influído negativamente na concessão do benefício da prisão domiciliar solicitado ao STF. Na gravação Jamil se engana e nega ter qualquer doença mental ou crônica, quando na verdade sofre de diabetes e pressão alta.

Nona:

A equipe do Aquidauanense foi eliminada na noite de ontem da Copa do Brasil. Perdeu para o ABC do Rio Grande do Norte por 1 a zero no estádio de Aquidauana.

Décima:

O Hospital Regional está uma lástima. Dizem que o local não resiste a uma visita da Vigilância Sanitária. A comida que estão servindo segue o mesmo padrão de descuido. Aquilo lá é na verdade um atentado à saúde.

CHICOTADA DO DIA!

Desviar dinheiro da merenda escolar fez a Polícia Federal dar um “baculejo” numas empresas do mal que agia nas prefeituras de Ponta Porã e Amambai. A desonestidade era tamanha que elas ganhavam licitações e entregavam produtos contrabandeados. Essa turma não aprende que o Brasil de agora não é mais o da roubalheira do passado. Esse pessoal merece cadeia no lombo e a nossa “tripla” chicotada.

