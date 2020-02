As Dez Mais

Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020.

Primeira:

Morreu ontem em S. Paulo, Waldemar Ruy dos Santos (57), o popular “Asa Branca”. Ele foi o mais famoso locutor de rodeios deste País e fez escola na profissão. Na época do seu sucesso chegava ganhar 30 mil reais por dia ou mais. Hoje virou apenas lembrança.

Segunda:

Asa Branca era portador do vírus HIV e estava internado desde o dia 25 de janeiro com câncer de boca. Seus últimos dias foram de pleno sofrimento com dores atrozes. Médicos o mantiveram sedado com morfina, mas mesmo assim não conseguiam controlar as dores. Ele será sepultado hoje.

Terceira:

Prefeitura de Campo Grande deposita amanhã (quinta-feira), os salários dos 24 mil servidores municipais entre ativos, inativos e pensionistas, que poderão ser sacados na sexta-feira na rede bancária.

Quarta:

Dois ladrões conhecidos pelas alcunhas de “Punk” e “McDonald” foram presos ontem no centro de Campo Grande por roubarem fios. Deixaram mais de 200 pessoas sem internet. Outro ladrão conhecido pela alcunha de “NK” já estava negociando a mercadoria quando a DERF prendeu o trio.

Quinta:

O roubo de fios virou rotina nesta Capital. Ano passado até uma inauguração da prefeitura teve que ser adiada por conta desse tipo de roubo. A dedução é óbvia: se roubam é porque alguém compra. Ladrão e receptador merecem cadeia.

Sexta:

Projetinho do deputado Catan quer dar CNH de graça para pessoas de baixa renda em nosso estado. Se: a pessoa é de baixa renda, para que vai querer CNH?…

Sétima:

Com o fato do presidente da Santa Casa querer ser candidato a prefeito de Campo Grande, nosso maior hospital corre o risco de passar a ser usado politicamente. É o que estão dizendo nos meios políticos. A benemerência repentina dá mesmo pra desconfiar. Dizem que sábado farão uma ação social nas Moreninhas…

Oitava:

Enquanto a Santa Casa começa a ser usada politicamente o Pronto Socorro registra um grande número de pessoas submetidas ao péssimo atendimento. Isso é uma vergonha.

Nona:

Entrevista simpática da Dra. Viviane Orro ao meu programa na manhã de hoje. Ela se filiou ao PSD e já está como pré-candidata a prefeita de Aquidauana. Viviane tem planos para melhorar a saúde na cidade e promover econômica e socialmente a população da sua cidade.

Décima:

Polícia do Paraguai estourou um covil de bandidos em Capitán Bado e prendeu Guilherme Antonio Vieira, vulgo “Xirú” líder da facção criminosa PGCB – Primeiro Grupo Catarinense do Brasil. Na “tarrafeada” entraram mais dois brasileiros cujos nomes ainda não foram divulgados.

CHICOTADA DO DIA!

Estampadoras reduziram tostões nos preços das placas do Mercosul, mesmo assim os preços continuam um roubo. Correto seria autorizar os donos de veículos fazer suas placas onde fosse mais barato. Esse tipo de ladroagem merece a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Themis Rosane Beltrame; Patrícia Tatianne Braga Zille; Francisco Mesquita; Luciane Lucena e Dry Fernandes.

MEUS AMIGOS!

Tatão e Dr. Victor Eugênio; Ninho: empresário da dupla Jads & Jadson; Dr. Roberto Moacar Orro; Joana: do Midiamax; Dupla Felipe e Falcão: hoje o Happy Hour da Chopperia Madalena; Prof. Brunão; Cauê Moraes; Zigfried Janzen: no Tocantins; Gilmar Olarte; Dr. Robson: nosso ouvinte no Paraná; José Luiz Monteiro: em Jaú-SP; Maria Clenir: em Sidrolândia; André e Beth Puccinelli; Noeli: pecuarista; Mariana Roberson: de Ribas do Rio Pardo; João da Maranata Engenharia.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.

Comentários