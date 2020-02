As Dez Mais

Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2020.

Primeira:

Prefeitura lançou ontem a Nota de Serviços Premiada. Você consome serviços, pede a nota fiscal do serviço, se cadastra no site da Prefeitura de Campo Grande e pode ganhar 50 mil em dinheiro para o primeiro prêmio e outras quantias do 2º ao 5º prêmio. Entre nessa e boa sorte.

Segunda:

Amanhã a mega-sena vai pagar um premio de R$ 70 milhões para quem acertar as seis dezenas. Não se esqueça de fazer a sua “fezinha” e boa sorte.

Terceira:

No Jaraguari os produtores rurais estão com dificuldades de tirar a colheita de soja porque as estradas vicinais e as pontes estão uma lástima. O prefeito Edson da Farmácia culpa o Governo.

Quarta:

As livrarias vão passar por uma remodelação imediata. Inventaram uma máquina que imprime e faz acabamento no livro que você quiser comprar. É tudo digital, sem estoque e a impressão feita na hora.

Quinta:

A Assembléia Legislativa abriu hoje os trabalhos deste ano. Presenças, discursos, tapinhas nas costas e gente disposta aos paparicos e promessas. É mais um ano eleitoral que se inicia.

Sexta:

Policiais Civis aproveitaram a abertura dos trabalhos e fizeram presença na frente da Assembléia pedindo a reestruturação na aposentadoria policial e pela aprovação do projeto sobre as perdas inflacionárias.

Sétima:

O Detran vai leiloar 89 veículos – entre carros e motos – que estão no seu pátio em Santa Rita do Pardo e que foram abandonados pelos seus proprietários. Os donos já foram notificados antes da batida do martelo.

Oitava:

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários da Prefeitura de Campo Grande convoca para até amanhã (quarta-feira) as 25 pessoas sorteadas no Programa de Habitação Popular que ganharam casas no Residencial Jardim Sírio Libanês e Aero Rancho 08. Devem comparecer com toda a documentação. Depois do prazo quem não comparecer estará automaticamente desclassificado.

Nona:

Magalhães do Megafone, que vivia gritando contra a classe política na 14 com a Afonso Pena, virou agora Coordenador Regional da Funai. Foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro a pedido da senadora Soraya Tronicke.

Décima:

A mãe segurava a filha de 7 anos para que o pai a estuprasse. Pior que isso: ela filmava as cenas. O pai tarado já havia saído corrido de Corumbá onde tinha prisão preventiva decretada. A DPCA de Campo Grande pediu a prisão do casal que está foragido.

CHICOTADA DO DIA!

Mãe e esposa brigam pelo espólio de Gugu Liberato. As duas querem a herança do ex-apresentador. Gugu era um gay enrustido que usava a mulher para esconder a sua condição homossexual e morreu sem sair do armário. Os dois viviam um casamento de “mentirinha”. Essa situação merece a nossa “tripla” chicotada.

Aniversariantes!

A bela Camile Vitória; João Vilela; Sirlene Oliveira Paixão; Ana Furtadi; Brenda Pauletti; Maud Helena Sirugi; Raimundo Nonato de Carvalho e Tânia Ferrari Feitosa.

MEUS AMIGOS:

Pecuarista Rubão e sua esposa Leicy Banhara; Ver. Chiquinho Telles; Meu amigo Nilo e sua filha Soraya; Alcides Modesto de Oliveira; Brunão Nóbrega; Ottão de Almeida: pres. Da Federação das Apaes; Guimarães da Atalaia Móveis; Juarez da Inova Motocenter; Carlos Derzi: Chácara dos Poderes.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuui.

