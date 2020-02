As Dez Mais

Segunda-feira, 03 de Fevereiro de 2020.

Primeira:

Mega-sena acumulou de novo. Quarta-feira o prêmio será de R$ 70 milhões. Dezenas sorteadas sábado: 07, 17, 26, 39,56 e 60.

Segunda:

Governador Reinaldo Azambuja vai desestatizar rodovias estaduais e até a Sanesul. Todas as estradas estaduais que serão entregues para a iniciativa privada serão pedagiadas.

Terceira:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) foi hoje pela manhã prestigiar a sessão solene de abertura dos trabalhos da nossa Câmara Municipal. Ele apresentou um balanço das atividades e recebeu aplausos.

Quarta:

Ministro Luis Mandetta acusado de nomear Carlos Alberto Andrade Jurgielewickz como secretário-executivo do Ministério da Saúde. O nomeado e o ministro são amigos e réus em 3 ações por improbidade no Sistema Gisa e acusados pelo desvio de R$ 8,1 milhões da SESAU.

Quinta:

Quem anda brava com a Justiça é a ex-deputada Antonieta Amorim. Não querem desbloquear os R$ 13,2 milhões dela. Uma ação de improbidade por suspeita dela ter recebido propina da licitação vencida pela Solurb em 2012, caminha lentamente na Justiça.

Sexta:

Regiane Marcondes Machado, de Porto Murtinho, pediu uma “prova de amor” para o seu amante José Romero, 37, gerente de pousada naquela cidade e ambos mataram e incineraram o corpo da funcionária pública Nathália Alves Corêa Batista, de 27 anos, que também tinha caso com ele. Regiane tem diploma de curso superior e pediu cela especial ou prisão domiciliar. Pior é que vão ter que conceder esse benefício.

Sétima:

Segundo o Mapear, dos2.487 pontos de exploração de menores existentes nas estradas brasileiras, 93 deles estão em MS. Em 2019 o nosso Disck-100 recebeu 869 denúncias: 269 era sobre violência sexual a menores e 39 por exploração sexual de menores. Em janeiro houve mais de 25 estupros em nosso estado.

Oitava:

Tá na tranca o vagabundo estelionatário Antonio Marcos Lopes Correa, de 53 anos. Usava documentos faltos para fazer empréstimos fajutos. Abordado pela PM ele se identificou com documento falso.

Nona:

A ameaça de morte a um juiz de Palmas-TO, fez a Polícia Militar de Campo Grande realizar uma operação no Presídio de Segurança Máxima. 29 mandados de busca e apreensão e 29 de prisão estão sendo cumpridos nesta manhã.

Décima:

Preso em Ponta Porã no Jd. Primavera, um piloto civil integrante do bando do narcotraficante Minotauro. Outro que está com prisão decretada após pagar fiança de 80 mil reais é Ederson Salinas Benitez, por se identificar com documento falso ao ser preso numa briga de trânsito.

CHICOTADA DO DIA!

Está estourando o escândalo de uma Ong que recebeu um carro para “uso exclusivo em serviço”, mas vendeu o veículo para um membro da diretoria. Isso é ilegal. O ato criminoso vai ser investigado pela promotoria. Aos dirigentes dessa Ong a nossa “tripla” chicotada.

Aniversariantes!

Deputado Londres Machado; Kiko Cangussú; Nosso querido Valdir Reis; A bela Rosicléia Rizzo; Arildo Flores; José Paulista: em Londres/Inglaterra; Dra. Tânia Mara Garib: em Brasília e Jor. Roberto Costa.

Meus amigos:

Sr. João Jabes da Rosa: de Amambai; Amarildo Cruz: Secretaria de Fazenda do Estado; Profa. Arlene; Pinduca: de Mundo Novo; Márcia da Morenatur; Elias Santana: do Conjunto Novo Maranhão; Rogério Almeida: Jd das Meninas; Lauro Henrique de Farias: de Pedro Gomes e Ivanete Veron.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

