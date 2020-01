As Dez Mais

Sexta-feira, 31 de Janeiro de 2020.

Primeira:

Vão reabrir o caso do desastre de aviação que matou o advogado Marco Túlio. Avião foi liberado para voar e tinha um defeito na longarina da asa com o charuto – que é o corpo do avião. Esse caso ainda vai longe.

Segunda:

O que seria ou poderia ser o primeiro caso de ‘coronavírus’ em Mato Grosso do Sul, não passou de alarme falso na Santa Casa. Ainda bem, graças a Deus.

Terceira:

O ex-deputado federal Carlos Marun não compareceu à entrega de viaturas para a Polícia Militar. Reconheceu que “a verba é sua, mas foi a senadora Soraya Tronicke quem liberou”.

Quarta:

A Uber e a 99Pop podem fugir do ISS assim como o diabo foge da cruz, mas em 90 dias o prefeito Marquinhos Trad (PSD) disse que essas e outras operadoras vão ter que encostar a barriga no balcão e pagar o que é da cidade.

Quinta:

Numa fazenda próxima a Rio Brilhante um jovem de 19 anos foi morto por uma lixadeira. O disco quebrou e um pedaço entrou na sua jugular matando-o. Outros dois funcionários da fazenda também ficaram feridos.

Sexta:

O Governo do Estado depositou ontem os salários dos servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas. A Prefeitura de Campo Grande também mandou depositar hoje os salários dos 24 mil servidores. Parabéns ao Governo do Estado e à Prefeitura. Eles continuam pagando em dia.

Sétima:

Em protesto contra os maus-tratos que estão recebendo por parte do superintendente da Infraero em nossa Capital, motoristas de táxis do Aeroporto estarão levando até as 10 horas “gratuitamente” os que foram doar no Hospital Regional.

Oitava:

Em Nova York um policial e sua noiva foram presos por matarem o filho de 8 anos. Michael Valva e Angela Polina deixaram a criança de castigo e pra fora de casa, e a criança morreu de hipotermia na noite fria de inverno.

Nona:

Acidente na BR-262 entre um carro de passeio e uma carreta carregada com carvão matou três pessoas por volta das 4h desta madrugada. A colisão aconteceu próximo ao trevo de acesso à estrada que vai para Forte Coimbra, em Corumbá. Os ocupantes do veículo eram um casal e a filhinha de 1 ano. A família vivia num sítio do Assentamento São Gabriel.

Décima:

Desembargadores da 4ª Câmara Cível mantiveram sentença que obriga igreja evangélica a ressarcir R$ 19.980,00 a casal que havia feito doação sob forte pressão psicológica do Pastor. O valor deverá ser acrescido de juros e correção monetária. Eles venderam o único carro e doaram o dinheiro. O que já estava ruim acabou ficando pior.

CHICOTADA DO DIA!

Os cães do Rita Vieira, Itanhangá e Vila Margarida já podem latir sossegados. A DERF prendeu uma dupla que roubava cães de raça para vendê-los ou pedir resgate aos seus donos. Como usavam o mesmo carro, os bandidos acabaram rastreados e presos. Esses merecem a nossa ‘tripla’ chicotada do dia.

