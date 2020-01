As Dez Mais

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020.

Primeira:

Integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recepcionaram e acataram por unanimidade o pedido da defesa de Jamilzinho Name e enviaram para a 1ª Vara Criminal Residual de Campo Grande de ação penal derivada da Operação Omertà que estava até agora correndo na 4ª Vara Criminal.

Segunda:

Presidente da Santa Casa quer ser prefeito de Campo Grande. Ao desfocar do cargo e focar na política as coisas dentro do nosso maior hospital começaram mudar… pra pior.

Terceira:

FM-101.9 entregou na tarde de ontem ao presidente do TJMS, Desembargador Pascoal Carmelo Leandro um Renault Kwid OKM para ser utilizado nas ações sociais do PACIJUS.

Quarta:

Produtores de soja de Jaraguari estão apavorados com a situação das estradas e pontes no município. A safra de soja que promete ser um sucesso poderá se perder nos campos por não poder ser retirada diante da situação de abandono das estradas. Isso é uma vergonha.

Quinta:

Ladrão que assaltou cliente dentro do pátio da Havan em nossa Capital roubou uma caminhonete, foi perseguido, fugiu da polícia, capotou o veículo, fugiu para um matagal e trocou tiros com a polícia já está preso. Esse vai comer uma cana danada e teve sorte de sair vivo.

Sexta:

O trânsito em Campo Grande continua uma loucura. Ontem duas colisões envolvendo motos mataram duas pessoas. A morte pela imprudência e alta velocidade teve ontem 100% de aproveitamento.

Sétima:

As novas placas do Mercosul é a mais nova roubalheira na praça. O preço de emplacamento gira em torno de R$280 a R$300 reais. Desse jeito não há bolso de brasileiro que agüente o tranco.

Oitava:

O paraguaio Celso Maldonado Duarte, 46, o “Maracanã”, executado com pelo menos 35 tiros de fuzil na noite de ontem na fronteira, é menos um aliado do narcotraficante sul-mato-grossense Jarvis Gimenez Pavão. A guerra pelo controle do tráfico na fronteira continua.

Nona:

A mega-sena sorteada ontem acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 06 – 11 – 29 – 40 – 41 – 58. Sábado tem nova extração, não esqueça de tentar de novo.

Décima:

O Eco Hotel do Lago, na Chácara das Mansões, em Campo Grande, foi condenado a pagar R$ 264 mil pela morte do professor Jonas Lobato Vermieiro que se afogou durante um passeio de caiaque no local, em novembro de 2016.

CHICOTADA DO DIA!

Terenos se preparando para a eleição municipal. A cidade continua sendo a campeã da venda de votos no Brasil. As pesquisas seguem o ritmo de “quem dá mais fica na frente”. Por lá a eleição é comprada a 50 reais o voto. Na mais recente pesquisa, se você juntar todos os candidatos, colocar dentro de um saco de estopa e amarrar com embira e jogar no rio, pode ter a seguinte certeza: Quem o fizer vai perder o saco e a embira. Para esse pessoalzinho do mal a nossa ‘tripla’ chicotada do dia.

