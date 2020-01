As Dez Mais

Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020.

Primeira:

Produtores de soja de Jaraguari estão temerosos. As estradas e pontes do município podem inviabilizar a retirada da colheita das suas lavouras. Isso é uma vergonha.

Segunda:

A campanha de ontem do programa “Boca do Povo’ arrecadou mais de 3 mil reais para operar o Sr. Francisco. A família agradeceu as providências desejando paz, saúde e felicidades a todos. A retirada do tumor canceroso dos olhos do Francisco aconteceu nesta manhã.

Terceira:

Consórcio Guaicurus será denunciado ao Ministério Público do Trabalho por fazer uma “lista Negra” dos funcionários que não aceitam as édeas do sindicato da classe que faz aquilo que os patrões mandam.

Quarta:

Nasceu agora de manhã na Maternidade da Cândido Mariano em Campo Grande o primeiro filho do casal Flávio Santos e Mirene Betina. O bebê pesou 4quilos e 150 gramas e irá se chamar Miguel Arthur. Ao mais novo campo-grandense e aos papais nossos parabéns!.

Quinta:

Jessica Núñez Arévalos que havia sido ferida num tiroteio na residência de um comerciante em Capitán Bado, vizinha com Coronel Sapucaia (MS), teve a morte confirmada na manhã de hoje. O alvo do atentado era Celso Maldonado Duarte, vulgo “Maracanã”, de 46 anos, mas Jéssica entrou no pacote.

Sexta:

A FM Alto Paraguai, em Porto Murtinho, já está operando com antenas de longo alcance desde ontem. A cobertura da emissora e o novo som stéreo, estão sendo elogiados por todos seus ouvintes na vasta região. Parabéns!.

Sétima:

Depois de 8 anos e 271 dias de desaparecimento, Daniel Alvarez Georges foi reconhecido como morto pela Justiça em Ponta Porã. Danielzinho – como era chamado – foi dado como oficialmente morto. Ele teria sido assassinado em maio de 2011. Era filho de Fhad Jamil Georges.

Oitava:

Com dizia a Tia Laura que “precaução e caldo de galinha não fazem mal a ninguém” o Tribunal de Justiça, diante do rigor do Conselho Nacional de Justiça que abriu procedimento contra a Lei nº 5.456, sancionada em dia 12 de dezembro de 2019 pelo Executivo, engavetou o adicional de 20% para engordar os salários de juízes cujas Varas possuem acúmulo de até 20% de processos.

Nona:

Tabacarias entraram para a lista de estabelecimentos suspeitos. Polícia e demais setores de menores vão fazer rigorosa fiscalização sobre a presença de menores. Há quem duvide que isso possa acontecer, mas é bom que esses comerciantes comecem colocar as barbas de molho.

Décima:

Uma fonte do governo me informou que a chamada “Cota Zero” que entraria em vigor agora em fevereiro através de decreto do Governo do Estado vai ser alterada e afrouxada. O turismo e as pousadas agradecem.

CHICOTADA DO DIA!

Uma lista de pessoas que trabalham recebendo menos que 1 salário mínimo para certo prefeito do interior está caminhando para o Ministério Público e o escândalo está por ser estourado. Isso vai dar cadeia, mas os envolvidos não acreditam. Merecem a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Dr. Cauê; Luciana Azambuja Roca; D. Constância Palácio Ramos; Pauline Ribeiro; Fanny Assad Coelho de Melo; Rose Arandas; Dr. João Arinos Araujo e Eliza Belardes.

MEUS AMIGOS:

Dr. Orcidney Bissolli; Dr. Roberto Avelar: Diretor-Presidente Adjunto da Funsat; Dr. Rubens Clayton: Advogado; Dr. Gutemberg Gatti; A sempre bonitona Diana Duim, de Terenos; Prof. Cezar Afonso; Sgt. Claudionor da PM; Milton: dono do Maó; Ninho: empresário da dupla Jads & Jadson; Adriano da Casa do Gesso; ex-deputado Amarildo Cruz.

