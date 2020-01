As Dez Mais

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020.

Primeira:

Paraguaio encontrado morto dentro de casa em Ponta Porã. O corpo já estava em decomposição. Antônio Souza Ibanhes, de 57 anos, morreu com uma pancada na cabeça. A polícia investiga o caso.

Segunda:

Em Ivinhema um ex-padrasto colocava remédio no toddynho da enteada de 9 anos para estuprá-la durante a noite. Ele passava horas estuprando a criança que suportou o abuso durante 1 ano. O monstro foi preso e já está à disposição da Justiça.

Terceira:

O presidente da OAB/MS Dr. Mansour Karmouche disse ser contra a criação de três vagas para desembargadores do TJMS. Disse que os serviços de 1ª Instância estão emperrados e pedem providências urgentes.

Quarta:

O deputado estadual Pedro kemp, do PT, será candidato a prefeitura de Campo Grande. Kemp não tem nada a perder. Se não for eleito conseguirá pelo menos duas vagas na Câmara e fará sua pré-campanha de reeleição para 2022.

Quinta:

Em 40 dias o Governador Reinaldo Azambuja vai colocar o seu bloco na rua. Um pacote de 3 bilhões de reais vai botar pra andar obras na Capital e no interior. O dia do “Bloco na rua” é 6 de março.

Sexta:

As distribuidoras de petróleo não querem largar a teta que está murchando por ordem do presidente Bolsonaro e dizem que vão criar distribuidoras somente de etanol. A malandragem quer perpetuar o “cartório” que tornou essa turma do mal um bando de milionários.

Sétima:

Não parece, mas frequentar o Gugu Lanches à noite está um perigo. Uma Corretora de 38 anos foi vítima de tentativa de assalto. No local falta segurança. A mulher reagiu e o assaltante fugiu correndo. No Gugu, devido a velha rodoviária a coisa está mais perigosa do que se pensa.

Oitava:

Uma zeladora com 25 anos de trabalho, da E. M. Marina Couto Fortes, foi selvagemente agredida por um funcionário dentro da escola. Dona Madalena comunicou o fato á Secretaria de Educação e a denúncia já chegou à Delegacia da Mulher para as providências.

Nona:

O ‘coronavírus’ continua fazendo estragos no continente asiático, mas vários países já estão registrando a presença de mais essa praga que pode matar populações no mundo. O negócio é se apegar com Deus e seja lá o que ele quiser.

Décima

Desapropriação de duas hectares na época de 80 virou erroneamente um precatório de R$ 142 milhões contra o Município, só que o cálculo estava errado e superinflacionado. Agora, quem recebeu à mais vai ter que devolver R$ 15 milhões recebido a maior

CHICOTADA DO DIA!

Prefeito que arrotava honestidade vai “espumar” de raiva quando souber que a sua lista de “fantasmas” foi descoberta. O assunto é curto e grosso. Isso pode dar cadeia. Aguardem. Por essa sacanagem ele merece a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Nelson Irigaray; Leonilda Eliel; Gina Gomes; Silmara Lisboa e Nader Salamene.

MEUS AMIGOS!

Jorge Otubo; Caetano da aliança Toyota Só Hillux: 4 ano de atividades; Miltinho Insuela Pereira; Pessoal da ALS Transportes; Ailton Ferreira; Oliveira: taxista do Aeroporto de Campo Grande; Dr. Claudemir da Seplanfic; Dr. Helio Mandetta; Dr. Adilson Trindade: advogado e jornalista.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.

