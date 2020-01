As Dez Mais

Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020.

Primeira:

O Presidente Jair Bolsonaro viajou para a Índia com uma comitiva de 11 pessoas. Quando a Dilma esteve por lá a comitiva dela era de 200 pessoas. Isso faz ou não faz diferença?

Segunda:

Vereador Valdir Gomes vai mesmo deixar o Partido Progressista. Está esperando apenas a “janela” para se mudar de ‘mala e cuia’ para o PSD, do prefeito Marquinhos Trad.

Terceira:

O presidente da Santa Casa Dr. Esacheu do Nascimento, será candidato a prefeito de Campo Grande pelo Partido Progressista. Ele vai concorrer não com intuito de ganhar, mas de competir de forma sadia e honesta.

Quarta:

Morreu Lincoln Gouveia – o Lincão – renomado baterista, publicitário criativo e amigo bem-humorado que fazia a felicidade de todo mundo à sua volta. Estava bastante adoentado e internado no Hospital Regional. Sábado resolveu partir e deixar a galera morrendo de saudades.

Quinta:

Boca do Povo entrou na onda da distribuição digital e está sendo enviada desde sábado através do formato PDF. O show impresso entrou também na Era Digital sem perder a edição que é distribuída aos domingos na Afonso Pena.

Sexta:

Inimigos do presidente Bolsonaro estão fazendo de tudo para que ele se desentenda com o ministro Sérgio Moro. Mas, inteligentes como são os dois, eles dão asas aos adversários, mas se mantém unidos pelo bem do Brasil.

Sétima:

Em Terenos – onde o saci é branco, tem duas pernas e é vereador – nova polêmica entre esse manjado personagem e seu ex-amigo, dono de construtora. Os podres que estão voando seriam o bastante para que a cidade encerrasse a carreira do Saci na eleição deste ano, só que, nas eleições terenenses dinheiro ainda fala mais alto.

Oitava:

A vice-prefeita de Aquidauana Selma Suleiman recebeu condenação em segunda instância e não poderá mais ser candidata a vice na chapa do atual prefeito, que já está arrumando uma substituta à altura para substituí-la.

Nona:

Em Jaraguari o prefeito continua sem cumprir com sua palavra em recuperar uma ponte que mantém dois importantes assentamentos isolados. Ele havia prometido providências no ano passado, mas como não tem palavra, a ponte continua interditada e ameaçando cair.

Décima:

Segundo o presidente do TJMS, desembargador Paschoal Carmelo Leandro, novos desembargadores estarão sendo chamados para ocupar três vagas que serão abertas. Uma das vagas será para o Ministério Público.

CHICOTADA DO DIA!

Continuam atrás das grades o agente penitenciário de 39 anos e sua esposa técnica de enfermagem de 25 anos que tentaram atrair uma menina de 13 anos para uma noitada de sexo selvagem a três. Embebedaram a menina, mas não contavam com as providências da mãe da criança que chamou a polícia e meteu a dupla em cana. Esse tipo de comportamento coloca o Brasil com 60 mil estupros anuais. Essa dupla merece hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Deputado Cel. Davi; Aroldão Figueiró; Américo Flores Nicolatti; Airton Azevedo; Nei Molina; Carlos Mosciaro e nossa querida Cristina Arruda: diretora comercial da 101.9.

MEUS AMIGOS:

José Lourenço Fonseca, em Londrima-PR; Alexandre Bossay; Carminho Name Filho; Santiago que vai voltar com a antiga dupla Paulo Sérgio & Santiago; Cleyton: da Funsat; Rosa Maria Pedrossian; Jor. Paulo Ottaran: de Brasília; D. Marilda e sua filha Regina, no Coophatrabalho; Inah Yule; Tereza Name; Chileno Fotógrafo e Edil Albuquerque.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

