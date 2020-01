As Dez Mais

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020.

Primeira:

Manhã sangrenta na Capital. Wellington Vicente da Silva, de 31 anos, foi covardemente assassinado nesta manhã na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Caiçara pelo ex-marido de sua esposa.

Segunda:

Ainda não liberado o corpo de Tiago Intine Durê, de 30 anos, de Aquidauana. Ele morreu numa colisão próximo a Sonora. O carro pegou fogo carbonizando o corpo do motorista. O IMOL de Campo Grande fazendo o reconhecimento através de exame de DNA.

Terceira:

Coronavírus assusta o mundo. Já matou numa paulada só 17 pessoas na China, mas está se espalhando pelo mundo. O vírus era encontrado apenas em répteis, mas infectou humanos e se adaptou ao novo hospedeiro.

Quarta:

No Aeroporto Internacional de Campo Grande a queda de braço é entre o superintendente da Infraero local Richard Aldrin Fernandes Custódio e os taxistas. Estão preparando uma grande manifestação para revidar a selvageria do superintendente e pedir a cabeça dele em Brasília.

Quinta:

Com as chuvas várias ruas e avenidas estão necessitando de tapa-buracos rapidinho. Algumas das nossas vias de ônibus estão praticamente intransitáveis. Essa é uma missão para a Secretaria de Obras do Município.

Sexta:

População olhando de soslaio para as obras da Avenida Bandeirantes. O corredor de ônibus vai liberar passageiros do lado contrário das calçadas. Acham que poderá haver atropelamentos. Rudi Fiorese irá ao programa ‘Boca do Povo’ explicar o novo sistema.

Sétima:

Mega-sena de sábado vai dar prêmio de 40 milhões para quem acertar as 6 dezenas no concurso de sábado. A mega correu terça, quinta e correrá amanhã. Dezenas sorteadas ontem: 06, 09, 12, 27, 32 e 57.

Oitava:

STJ negou mais um pedido de liberdade ao empresário Jamil Name. Já são 8 pedidos negados. Jamil, que está com 82 anos, continua preso na Penitenciária Federal de Mossoró-RN, submetido ao RDD, e com sérios problemas de saúde.

Nona:

O Consórcio Guaicurús quer ressarcimento de 240 mil pelos dias que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a cobrança do aumento nas passagens dos coletivos. O Consórcio promete ir à Justiça para o ressarcimento ou pela prefeitura ou pelo Tribunal de Contas.

Décima:

Depois do generoso aumento de 12,84% no piso salarial, a FETEMS pede agora que o Governo do Estado conceda reajuste aos professores. Há quem diga que a FETEMS dificilmente criará problemas com a Secretaria de Educação do Estado, especialmente agora que a entidade virou “chapa branca”.

CHICOTADA DO DIA!

Um senhor de 72 anos já afinou as canelas por andar ‘pra lá e pra cá’ com um câncer de olho sem encontrar ninguém disposto a ajudá-lo. Recomendaram que o câncer fosse extraído e para não prejudicar o olho bom, mas nenhum hospital se dispôs a operá-lo até agora. Nossos serviços de saúde merecem hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

MEUS AMIGOS:

