As Dez Mais

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020.

Primeira:

Depois de cair o secretário de Cultura Roberto Alvim por citar frase do Ministro da Propaganda Nazista Joseph Goebbels, ontem também caiu o secretario-adjunto da Cultura do governo federal, Paulo Soares Martins.

Segunda:

A atriz global Regina Duarte almoçou ontem no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. O “noivado” dela com o cargo continua. A ex-madame Purcina já pediu afastamento da Globo.

Terceira:

A pesada chuva que caiu desde a madrugada de quarta-feira em Campo Grande derrubou parte do muro do Cemitério Santo Antônio sobre um túmulo. O fato reportado por um amigo português foi mais ou menos assim: “Caiu o muro cemitério. Ninguém ferido”.

Quarta:

O presidente do Paraguai Mario Abdo Benítez sentiu dores, tontura, febre e calafrios. Cancelou os compromissos e voou de volta para Assunción, sendo diagnosticado “dengue”. Vai ter que ficar pelo menos 60 dias de repouso.

Quinta:

Em Nashua/Hamphsire-EUA, Mathew Willians (35) sofreu um surto psicótico num quarto do hotel “La Quinta”. A polícia foi chamada e introduziu um cão policial para dominar o surtado. E, não é que ele rolou com o cão?. Depois do “morde pra lá, morde pra cá” policiais dominaram o hóspede que àquela altura já havia mordido o cachorro de todos os lados.

Sexta:

Funcionário de uma empresa de monitoramento em Campo Grande, especializada em pegar ladrões, foi preso roubando gasolina da própria empresa. Vejam se isso é possível?…

Sétima:

Em Unaí-MG, o fazendeiro José Eugênio Adjuto estava num bar ostentando uma braçadeira com a suástica nazista no braço esquerdo. Disse que a cruz, que o mandou pra cadeia, era um símbolo de sorte. O simpatizante nazista poderá pegar de 2 a 5 anos de cadeia por fazer “apologia”.

Oitava:

A PRF prendeu em Coxim um Renault/Sandero, cujo motorista estava com 38,7 mil reais em dinheiro além de 200 gramas de ouro que ele havia comprado em Matupá-MT.

Nona:

O ex-árbitro de futebol e comentarista da Globo José Roberto Wright, foi pego roubando bacalhau num supermercado. Abordado antes de colocar a mercadoria no carro o figurão tomou um “esbrega” do segurança e por muito pouco não saiu de lá algemado. Se fosse um pobrezinho na certa a “borracha” tinha comido.

Décima:

Encontrada com mãos e os pés amarrados o corpo de Ingrid Lopes Ribeiro, de 13 anos, que estava desaparecida a 3 meses. Ela estava enterrada com sacos plásticos na cabeça numa casa na Rua Perdizes, Bairro Esplanada III, em Chapadão do Sul. Tayara Caroline da Silva, de 30 anos, suspeita de participação no crime, está presa.

CHICOTADA DO DIA!

O povo trabalha e contribui com o INSS, mas na hora de se aposentar tem que enfrentar filas e a ineficiência do funcionalismo público. Aposentar é um direito e não pode ser um suplício. A fila da vergonha humilha quem tem direito e mostra um Brasil que ninguém quer. Para aqueles que fingem que trabalham, a nossa tripla chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES:

Jane Soares Gutierrez; Felipe Smões Correa Castro; Emerson Roque; Terezinha de Jesus Oliveira Brito; Dr. José Luiz Mikimba; Dr. Paulo Siufi; Fabrícia Fontoura; Denise Cris; Pedro Silva; Gustavo Tavares; Célia Adair; José Everaldo Tomaz Borges;

Leda Erica Sasso Giraldi; Luciene Costa; Wellington Gonçalves de Lima Rocha; Kezia Dias; Alcindo Schleder; Darcy Freitas e Eduardo Justiniano Castro;

MEUS AMIGOS!

Vilson de Lima; Albertino Mattos; Jociene Barros Lima; Everton Falcão Garcia; Ismael Monteiro Azevedo; Jorge Otubo; Luiz Carlos Cachambu e D. Sofia; Ari Goncalves; Ociel Souza Gonçalves; Emerson Lima; Mery Adely Mendonça Calistro; Carlos Marques; Cesar Ferreira; Cleverson Rossetti; Fábio Mansur: de Três Lagoas; Junior Lima; Joselina Nuves: Assentamento Nazaré em Anhandui; Odilon Damasceno Rodrigues; Jorge Luiz Santos Bitencourt; Anderson Franco; Lauro Henrique de Farias; Pedro Pinto Correa; Rosangela Medina de Fernandes; Selma Yara Gomes; Lisa Alencastro; Marcela Denis; Maria Cristina Tomassini; Edmilson Ribeiro; Arlene Farina Deniz; Arleth Farina e Ana Gislaine Ribeiro Silva.

