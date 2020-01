As Dez Mais

Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020.

Primeira:

Ninguém acertou na Mega-sena de ontem. O prêmio para hoje (quarta-feira) é de R$ 35 milhões. As dezenas sorteadas ontem foram: 2, 4, 7, 16,30,38.

Segunda:

Médica-veterinária que surtou e morreu de overdose num motel desta Capital, segundo a polícia, teria levado a cocaína que iria injetar, mas ocorreu uma overdose e ale acabou surtando e morrendo em virtude do erro.

Terceira:

O pai da deputada federal Rose Modesto, que sofreu um AVC na sexta-feira, já está fora de perigo e saiu ontem da UTI indo pro quarto. A deputada agradece ao apoio e às orações recebidas.

Quarta:

Se existia “caixa-preta” no BNDES ela também foi roubada. Os auditores contratados a peso de ouro para encontrar o “gato” na contabilidade acabaram não encontrando nada.

Quinta:

Agência do Santander na Mal. Rondon “dançou” na caneta do Procon/MS por não atender adequadamente seus clientes. A demora extrapolava os 15 minutos estabelecidos por lei e não havia caixa preferencial.

Sexta:

Prefeito de Jaraguari Zé da Farmácia, continua deitado em berço explêndido e sem tirar a bunda da cadeira. A ponte que sobre o córrego Jatobá continua interditada. O prefeito sem palavra prometeu que tomaria providências, mas não o fez.

Sétima:

A esposa do deputado estadual Felipe Orro, Dra. Viviane Orro, se filiou ao PSD e disse que sairá candidata a prefeita de Aquidauana. Todo mundo acha que Viviane está fazendo jogo para mear o poder do atual prefeito, forte candidato à reeleição.

Oitava:

Amedrontados com a violência na fronteira de Ponta Porã com o Paraguai, promotores do MPF mudaram a sede do órgão para Dourados. Como diz o velho ditado da Tia Laura: “Precaução e canja de galinha não faz mal a ninguém”.

Nona:

Batedoras de carteira não estão perdoando ninguém. Duas delas, mãe e filha, – de 58 e 27 anos, foram ontem a um velório em Campo Grande, e afanaram o celular e a carteira da cunhada do morto. Irritados pelo desrespeito das ladras quase que a família teve que pagar um duplo sepultamento das penetras.

Décima:

Superintendente da Infraero de Campo Grande está ameaçando tirar a única vaga dos taxistas do nosso Aeroporto caso eles continuem “catituando” clientes na chegada dos vôos. A denúncia contra a truculência do tal Richard vai para as mãos do Presidente Bolsonaro para as providências.

CHICOTADA!

Há mais de dez dias a iluminação central do canteiro da Alberto de Araújo Arruda, na Mata do Jacinto continua apagada. As reclamações já foram feitas até no Vaticano e nada foi resolvido. Esse pessoal que mexe com a iluminação de rua merece hoje a nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES:

Missionária Cida esposa do Cição do Prossol; Tetê, da Casa Civil do Estado; Ana Nunes; jor. Oscar Ramos Gaspar; Elexsani Shueriy; Vanessa Mansano; Prof. Indajaia Pires; Junior Mota; Inês Cardoso; Daniele Beltran Dias Gomes e Jeovani Vieira.

MEUS AMIGOS:

Dr. Julião de Freitas e esposa; Vilson de Lima; Ricardo Buchara; Jor. Dimas Braga; Edcarlos da FM de Porto Murtinho; Larissa: assessora do senador Nelsinho Trad; Cel. PM. Valdir Acosta: Comandante da PMMS; Noêmia Frazão; Paulo Cavalheiro: radialista de Miranda; Ver. Chicão de Corumbá; Helen Gasparoto e Batata que está curtindo as férias no RGN, na exuberante praia de Ponta Negra.

Direto da Confraria dos Carecas, repórter B. de Paula Filho.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.

Comentários