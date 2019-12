As Dez Mais

Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019

Primeira:

Vice-prefeita de Porto Murtinho, Maria Lúcia Ribeiro, renunciou ao cargo. Disse em nota oficial estar envergonhada com os rumos da atual administração e não quer seu nome ligado à bandalheira.

Segunda:

A administração municipal de Murtinho atravessa uma fase difícil com o prefeito criticado pelo povo murtinhense devido à uma administração pífia que está sendo realizada.

Terceira:

Nelson Cintra se apresenta como o futuro candidato à prefeito de Murtinho. O nome dele é imbatível. Na época em que foi prefeito da cidade o povo passou uma fase dourada com progresso, respeito e dias inesquecíveis.

Quarta:

Segunda-feira termina em Campo Grande o Refis de Natal. Se você deseja quitar suas dívidas com a prefeitura corra porque as condições são excepcionais e oportunidade como essa não acontece todos os dias. Dia 23 o Refis acaba.

Quinta:

Usuários de coletivos vão passar a pagar mais pelo transporte. A Agereg aplicou 4,128% no preço atual, e é bem provável que as passagens que estão em R$ 3,95 subirão para R$ 4,10, bastando que, para isso, o prefeito Marquinhos Trad assine e publique a autorização no DIOGRANDE.

Sexta:

Vem ai o Refis do Governo do Estado. A meta é arrecadar R$ 50 milhões. Contribuintes em atraso com ICMS poderão renegociar débitos com desconto de até 95%. Débitos serão parcelados em até 10 anos.

Sétima:

Presidente da Câmara João Rocha poderá devolver para a Prefeitura de Campo Grande cerca de R$ 7 milhões de reais que não conseguiu gastar. Por enquanto tudo é hipótese. O montante variou até agora 3 vezes.

Oitava:

Mega-sena de ontem deu R$ 40 milhões para um acertador de Franca-SP. As dezenas sorteadas:^6 – 16 – 22 – 38 – 48 e 52. Próxima extração sábado. Prêmio de R$ 2,5 milhões.

Nona:

Se o advogado Renê Siufi não tirar rapidinho um ‘àz’ da manga do colete, seu cliente – o PRF Ricardo Hyun Su Moon – vai parar na cadeia. A Câmara Criminal do TJMS confirmou a condenação de 23 anos dada pelo Tribunal do Juri. Ricardo perdeu apelação em Brasília que pedia a anulação da sentença e a transferência do seu caso para a Justiça Federal.

Décima:

Mensagem de SMS para um morador em Dourados rendeu 4 mil para um estelionatário espertalhão que se identificou como empresa de financiamento para empresas, mas que para isso o interessado deveria depositar 4 mil como pré-cadastro para aceleração do processo de empréstimo.

CHICOTADA DO DIA!

CPI da Energisa já se perdeu no espaço/tempo. A Assembléia entrou em recesso e reunião sobre o assunto ficou para fevereiro de 2020. Já se sabia que a CPI seria uma furada. Quem embarcou nela ficou devendo satisfações ao povo. CPIs nunca dão em nada 1964. Para a Energisa que não respeita seus consumidores a nossa ‘tripla’ chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

Yara Penteado; Rodrigo Knorst; Corah Medeiros; José Tadeu Boeira; Hermas Rodrigues e Francisco Cassundé.

MEUS AMIGOS!

Vera Lúcia Amorim: do Lions; Dra. Maria de Lourdes Cano; Fátima Ledesma; Dr. Valdir Custódio; Maria, Éric e Nenê Coxev; D. Beth e Luciano da Metallu; Coalhada; Padres Edson e Valdeci do Cotolengo; Cleiton Franco: Funsat; Fabiana e Clênio Barata do Box 182 do Camelódromo; Vanda Moraes; Castelo e D. Laura; Dra. Silene Anache Borges e Glaidon Bulhões.

Dia 20 de janeiro de 2020 AS ‘10’ MAIS voltará ao seu rádio. Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos, Deus os abençoem.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

