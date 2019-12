As Dez Mais

Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019.

Primeira:

Faltam 6 dias para o Natal. Junte às delícias da ceia a inigualável farinha temperada “picante” ou o pão de alho da SANTA MASSA. Recuse imitações.

Segunda:

Todo mundo sempre acha jeito de tirar um troquinho do bolso do brasileiro. A partir do ano um Decreto vai autorizar os bancos a cobrar 0,25% do limite do cheque especial que você não usar. É mais um roubo contra o cidadão. Fique esperto.

Terceira:

Dagoberto Nogueira Filho, do PDT, termina o ano como o deputado federal que mais trouxe dinheiro de emendas para o nosso estado. Foram quase 16 milhões de reais. É o “Campeão” das emendas do ano.

Quarta:

Com a aposentadoria do delegado Jairo Mendes o delegado Márcio Custódio assumiu a Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Prudentino, formado em Araçatuba, passou pelas delegacias de Rio Negro e Caarapó e está na polícia desde o ano 2.000.

Quinta:

Prefeito Marquinhos Trad mandou depositar ontem o 13º dos servidores municipais. A grana já pode ser sacada a partir de hoje. Equilíbrio e foco são metas na atual administração. Fórmula para fazer de Campo Grande uma cidade cada vez melhor.

Sexta:

Viajar de moto, carro ou caminhão em nossas estradas é preciso contar com imprevistos nessa época do ano. Enxames de abelhas estão mudando e furiosas elas atacam e podem até matar ou causar acidentes graves nas rodovias. Vidros fechados, ar ligado, olho no asfalto e as duas mãos no volante é a regra de ouro.

Sétima:

Apesar de todos os “cambalachos” na desastrada gestão da secretária de Educação estadual Maria Cecília, nosso estado ainda figurou na revista anual do IDEB como o 15º pior ensino estadual do País.

Oitava:

Ministra Tereza Cristina ganhou de Natal a quitação de uma dívida de R$ 6,18 milhões de reais que tinha com a JBS e que já estava sendo executada na Justiça em nome de sua saudosa mãe. Boazinha a J&F voltou a reinar no mercado do gado e está de portas arregaçadas no Brasil, inclusive para a importação de ‘gado em pé’ do Paraguai.

Nona:

Pecuaristas de Mato Grosso do Sul estão revoltados com a importação do “gado em pé” que virá do Paraguai para suprir a demanda dos frigoríficos sul-mato-grossenses, quase todos comandados pela gangue liderada pela J&F.

Décima:

Em Murtinho o “cramulhão” anda solto na carrapeta. Dizem que a vice-prefeita deve renunciar ao cargo ainda hoje e que o vereador Sérgio Luiz Bacha andou trocando sopapos com um morador chamado Ratinho. Por lá a bruxa anda solta. E olhem que já devem ter entrado no clima de Natal.

CHICOTADA DO DIA!

Ridículo a FETEMS festejar a seleção de professores nomeados no Estado por uma prova. É a malvadeza sindical contra os filiados. Professores estaduais viraram os “bóias-frias” da educação com salários reduzidos em 32% e submetidos às humilhações dessa secretária “picareta”. Pior é o silêncio da entidade que deveria protestar em nome da classe, mas não o faz por cumplicidade. Essa “pelegagem” merece a nossa ‘tripla’ chicotada.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

