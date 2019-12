As Dez Mais

Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019.

Primeira:

Hoje é quarta-feira dia de novena. No Santuário do Bom Jesus, na Rua Ângelo Cerenza, no Guanandi, prossegue a novena “Desatadora de Nós” com o Pe. Zé Maria. Compareça a mais esse até de fé cristã.

Segunda:

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-sena que correu ontem. Dezenas sorteadas: 10 – 14 – 16 – 30 – 32 e 36. O prêmio está acumulado. Próximo sorteio amanhã, quinta-feira. A bolada será de R$ 39 milhões.

Terceira:

Oito deputados federais e 3 senadores conseguiram apenas R$ 104,3 milhões como Emendas para o MS. Desta vez as emendas não precisarão de convênios ou serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União.

Quarta:

Mengão segue firme no Mundial de Clubes. Jogará dia 21 contra o Liverpool da Inglaterra. Ontem o Mengo ganhou de virada sobre o Al Hilal, em Doha, no Catar. A viamorena.com vai transmitir a final do Mundial.

Quinta:

A Polícia Civil vai cobrar por registro de ‘perda de documentos’. O preço de alvarás será reduzido. O estado está transformando tudo o que pode em dinheiro. Ao cidadão resta chorar na rampa.

Sexta:

O Morenão vai virar uma arena multiuso vez que o campeonato estadual continua sendo um fracasso. O estádio precisa gerar renda e o que ele tem gerado – até agora – são apenas despesas.

Sétima:

As rodovias estaduais ou federais estão amplamente vigiadas não apenas contra a alta velocidade e imprudência, infrações normais dos finais de ano. Cães farejadores e policiais experimentados estão apreendendo drogas e contrabandos de produtos chineses e armas.

Oitava:

Ministra Tereza Cristina virou a “mascate” do agronegócio brasileiro. Depois do sucesso na China agora ela irá à Índia tentando ampliar os negócios com o etanol e carne de frango. O problema é que eles matam a fome do mundo e deixam o brasileiro morrendo de fome.

Nona:

Segunda-feira termina o Refis de Natal da Prefeitura de Campo Grande. Meu amigo Pedrinho Pedrossian Neto, secretário de Finanças, garantiu ontem que a meta de R$ 7 milhões poderá ultrapassar de R$ 10 milhões até o último dia, segunda-feira.

Décima:

A OAB/MS fechou o ano com um balanço preocupante. Quase a metade dos seus filiados deixaram de pagar a anuidade, e mesmo assim a entidade teve que manter toda a sua estrutura funcionando. Pode ser que no próximo ano comecem as negativações dos inadimplentes.

CHICOTADA DO DIA!

A Secretaria de Educação do Estado fez as provas seletivas para diretores e coordenadores na “surdina” para beneficiar apenas os ‘cupinchas’. Muita gente perdeu o prazo por não saber o dia da prova. Resultado é que os despreparados, mas “afinados” com a “Casa” vão continuar no cargo. Isso é uma vergonha. Pela falta de transparência merecem nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

David Souza; a bela Renanta Dolzan; Jesualdo Galeski; Dirceu Deboni e publicitário Chico Lacerda.

MEUS AMIGOS!

Tiãozinho: fotógrafo; Ricardo Bacha: pecuarista; Ver. Dr. Wilson Sami; Brunão Dittimar; Maicon Nogueira; Quirino Pícolli; Deputados: Zé Teixeira; Lídio Lopes; Neno Razuk e Londres Machado; colunista Dimas Braga.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

