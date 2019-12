As Dez Mais

Terça-feira, 17 de dezembro de 2019.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Contagem regressiva: faltam 8 dias para o Natal. O comércio campo-grandense é um paraíso de ofertas para todos os bolsos. Prestigiem o nosso comércio. Vale à pena.

Segunda:

Corpo de Bombeiros ainda consternado com o violento acidente da tarde de ontem na MS-156 com uma viatura da Unidade de Sidrolândia, onde faleceu o Sd. Jocimar Carlos de 36 anos. A todos, nossas condolências.

Terceira:

Pecuaristas sul-mato-grossenses revoltados com a importação de 50 mil cabeças de gado do Paraguai para serem abatidos nos frigoríficos de nosso estado. A meta é dos frigoríficos cobrir a necessidade de exportação de carne para o mercado asiático e reduzir os preços da arroba.

Quarta:

Celina Albuquerque Davalos, de 31 anos, roubou um cartão e sacou 500 reais da conta da vítima. Investigadores chegaram até ela que ainda estava com parte da grana sacada. Celina é velha conhecida da polícia aquidauanense e possui extensa ficha policial.

Quinta:

Índios de Aquidauana invadiram uma área rural emDourados e receberam as viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros à pedradas, cacetadas, flechadas e bordunadas. Voltamos ao “Tempo das Diligências”.

Sexta:

Cartórios sul-mato-grossenses estão de ‘língua de fora’ com os precinhos dos cartórios de fora do estado. Eles possuem preços infinitamente menores. Os clientes estão fazendo suas escrituras por preços justos e que compensam.

Sétima:

Hoje às 13:30hs tem Flamengo versus Al-Hilal. O jogo será no Catar. É a estreia do Mengão no Mundial de Clubes. Mais de 15 mil flamenguistas estão na área. Assista ao jogo pela viamorena.com.

Oitava:

Hoje tem sorteio da Mega-sena. É a mega semana especial do Natal. Prêmio de hoje R$ 36 milhões. Também haverá extração da Mega-sena: na quinta-feira e no sábado. Façam suas apostas.

Nona:

Dos 26 adolescentes infratores que fugiram da Unei Dom Bosco e estão sendo procurados como ‘agulha no palheiro’ pela polícia, apenas um foi apreendido. Esses fujões merecem um corretivo.

Décima:

Deputados estaduais trabalhando duro para limpar a pauta, mas apesar do esforço 25 projetos deverão ficar para 2020, além de 6 vetos do governador Reinaldo Azambuja.

CHICOTADA DO DIA!

As distribuidoras de petróleo estão jogando duro contra o presidente Bolsonaro. Dizem que o ministro Paulo Guedes insiste em manter o mercado como está. Quem sofre com isso é o povo brasileiro que continua pagando gasolina e diesel a preço de ouro. Essas distribuidoras merecem “sempre” a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Nícolas Carrelo; leila Matos; Dr. Guilhermo Ramão Salazar; Mário Claus; deputado Onevam de Matos e Gladston Serrano de Oliveira.

MEUS AMIGOS:

Jor. Oggi Ibrahim; Gregório e Thauanne Castro; Edcarlo de Porto Murtinho: radialista; Acir da Farmácia do Luizinho; Helen Gasparoto e Cézar Ferreira: influenciadores digitais; José Luiz Monteiro: jornalista de Jaú-SP; Caroline Turquiai: Artista Plástico; Schubert: O maior importador e vendedor de máquinas gráficas do Brasil; Dr. Djalma Santana: flamenguista que está preparado para torcer hoje pelo seu time em Doha; Dr. Gutemberg Gatti; Dr. Julio Cezar: de Terenos; Rodnei e Patrícia: Escola Amarelinha/Colégio Yellow; Marcelo Mesquita: gerente do Hotel Deville da Av. Mato Grosso com a Via Park; Dr. Jorge de Oliveira Martins: Ageprev; Moisés Palácio: fotógrafo.

