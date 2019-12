As Dez Mais

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019.

Faltam somente 9 dias para o Natal. Ainda dá tempo de você ser um milionário porque ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2216 da mega-sena de sábado. Prêmio acumulado para quarta-feira será de R$ 36 milhões. Dezenas sorteadas: 10, 24, 42, 43, 48 e 49.

Muito triste o falecimento do ex-prefeito Juvêncio César da Fonseca. Em março ele ficou ‘ruinzinho’, mas mesmo assim agüentou o tranco. Faleceu aos 84 anos de idade deixando uma bela história na política deste estado.

A bala comeu na Rua da Divisão com a Cabedelo no Bairro Parati. Um adolescente de 17 anos foi executado em via pública por ocupantes de um Gol branco que depois do crime fugiu em direção à Vila Nhá-Nhá.

Puccinelli entregou ontem o comando do MDB. Novo presidente da sigla é o ex-deputado Junior Mochi. André quer ficar livre para trabalhar o partido em 2020 com vistas para 2022 quando será candidato a governador.

Santa Casa atestou morte encefálica de menininha de 3 anos que foi retirada do carrinho e socada no chão por um esquizofrênico que está preso. O fato aconteceu nas Moreninhas. O maluco tomou uma “tunda” de pau dos populares, e teve sorte de ter sido entregue ainda vivo às autoridades.

Em Aquidauana um professor universitário, irritado com a demora do atendimento numa lanchonete, tirou o pipi pra fora e mijou no é de mesas e clientes. Depois pegou o Pálio velho e saiu dirigindo, sendo preso por PMs que faziam ronda estava dirigindo em ‘zigue-zague’ pela Av. Pantaneta.

Funcionário da SESAU de Campo Grande comeu uma paçoquinha e morreu ao terceiro dia. Luiz Fernando Vieira do Carmo, de 46 anos, ficou lutando contra diarréia e vômito, sendo encontrado morto pela esposa.

Foi sepultado na tarde de ontem Nelson Neves, de 64 anos, que morreu de infarto fulminante. Nelson era irmão do Conselheiro e ex-presidente do Tribunal de Contas Valdir Neves.

A prefeita de Dourados Délia Razuk assinou sábado com o PTB. Administradora do segundo maior colégio eleitoral do estado, ela vai firme para a reeleição. Na oportunidade o ex-senador Delcídio do Amaral, atual presidente estadual do partido, anunciou que será candidato a governador em 2022.

Festa de Natal na Unei Dom Bosco. Fugiram 26 perigosos menores nesta madrugada depois que simularam uma briga no Pavilhão “B”. Agentes foram agredidos e um deles feito refém. Os bandidinhos tomaram as chaves, abriram as celas e se mandaram.

Com 10 dias morando numa casa, uma família de Campo Grande recebeu R$ 2.153 reais de conta da Energisa. Claro que o lançamento está errado, mas a pergunta é: “O que não está errado nessa energisa?”. Para essa empresa que nos mata de saudades dos desmandos da Enersul vai a nossa “tripla” chicotada do dia.

