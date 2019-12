As Dez Mais

Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019.

Primeira:

Hoje é sexta-feira 13. Dia de sorte para uns, dia de azar para outros, dia normal para a maioria.

Segunda:

Amanhã tem mega-sena. O prêmio de R$ 31 milhões está acumulado há 3 rodadas. Aposta mínima com 6 dezenas custa R$ 4,50.

Terceira:

Deve virar crime declarar ICMS e não pagar. O julgamento por enquanto está interrompido com pedido de vista do ministro Dias Toffoli, do STF, mas entrará em pauta na próxima quarta-feira.

Quarta:

O Senado aprovou projeto que garante incentivos fiscais para igrejas e instituições de assistência social até 2032. Todas as religiões foram contempladas.

Quinta:

113 milhões de brasileiros – quase a metade da nossa população – não possui esgoto. Isso é um absurdo, próprio de países terceiro-mundistas.

Sexta:

A Susano S/A vai construir sua terceira fábrica em nosso estado. Ela será em Ribas do Rio Pardo. Empresários compraram 100 mil hectares para o plantio de eucalipto. Objetivo será produzir 2,2 milhões de toneladas de celulose/ano. Investimento de R$ 300 milhões de reais.

Sétima:

Inaugurada ontem em Jaraguari a Cidade Solar, Trata-se de uma fazenda para a geração de energia limpa. Até agora MS gera apenas 0,9% de energia solar. Objetivo do governo de Reinaldo Azambuja será gerar 5% dessa energia. A nova usina já gerou 60 novos empregos diretos. As placas geradoras foram importadas da China.

Oitava:

Já está regularizada a emissão de Carteiras de Identidade. Havia mais de 11 mil pessoas esperando a chegada do papel para a impressão desse importante documento.

Nona:

Menina Eloá Aquino Carvalho, de 3 anos, que foi pega pelas pernas por um desconhecido e socada no chão, teve morte encefálica confirmada ontem pela Santa Casa. O assassino está preso na área de saúde da Segurança Máxima e diz que “não se lembra de nada”.

Décima:

Prefeito Barraco de Terenos se meteu noutra furada. Está querendo doar importante área na entrada da cidade para o0Zeca Lopes, dono do Frigolop. Todo mundo é contra e a Câmara poderá barrar a doação.

CHICOTADA DO DIA!

Motorista de 19 anos, dirigindo um Corsa, sem CNH, atropelou uma moto na Gury Marques e fugiu sem prestar socorro à vítima. Serenado os ânimos, eis que ele voltou ao lugar do acidente para garimpar peças do carro que se soltaram. Foi reconhecido por populares que chamaram a polícia que por sua vez prendeu o irresponsável em flagrante. Quem atropela e foge continuará sempre em flagrante, mas o atropelador – bem à moda brasileira – quis tirar vantagem e acabou na cadeia e de quebra vai no lombo dela a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Valtinho Benedito Carneiro Junior; Adail “Nino” Rodrigues: cantor; Luciana Cabral; Ralph Pinto; Neusa Tavares; Tatiana Terra; Amadeu Ziliotto; Igor Henrique Fabro Cabrera e Bruno Brandão.

MEUS AMIGOS:

Marcão da Concresul; Caroline Turquiai; Hugo Sala: em Cuiabá; Mj. BM. Penrabel; D. Vilma Vilalba; Antônio e funcionários da Escola Clínica Sta. Terezinha; Profa. Juliana diretora do EMEI Felipe Safadi Alves Nogueira e pessoal da Academia Power Fitness do Jd. Leblon e do S. Conrado sob o comando da empresária Silvia.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.

