As Dez Mais

Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019.

Primeira:

O ex-secretártio de Saúde de Campo Grande Dr. Marcelo Luiz Brandão Vilela foi nomeado Diretor da Faculdade de Medicina na nossa Universidade Federal. Ele cumprirá um mandato de 4 anos.

Segunda:

Vejam “como” conduziram na sessão de ontem da Assembléia a votação do Orçamento: O deputado novato Lucas de Lima brincou de rádio com o colega novato João Henrique Catan pelo casamento dele que acontecerá nos próximos dias. Nada como ser representante do povo num Estado sem problemas como o nosso.

Terceira:

Depois que foi pego dirigindo embriagado e teve sua CNH recolhida pela blitz da Lei Seca do BPTran, o deputado Pedro Kemp anda meio acabrunhado pelos corredores, evitando brincadeira com amigos. A pergunta que fazem é: Será que o deputado vai ter que fazer cursinho para reaver a carteira?

Quarta:

E já que estamos falando sobre deputados, alguém fotografou e jogou na internet a secretária do deputado Jamilson Name entregando ontem um presentinho para o secretário de Segurança Pública Antônio Carlos…

Quinta:

Começa hoje no EMEI: Zarife Martins França a 1ª Mostra Cultural com o tema: “Viajando no Mundo Mágico da Leitura”. As portas do espetáculo estarão abertas a partir das 14:30, na Rua Renato Nasser, no Vespasiano Martins. Entrada franca. Compareçam.

Sexta:

Todos querem ver a Adriana Buytendorp “seca e arreganhada atrás da porta”. Descobriram que ela posta nas redes sociais lindos ensinamentos os quais ela não prática, especialmente no trato com as colegas. Denúncias de desmandos sobre ela estão chegando aos borbotões nas redações.

Sétima:

1ª Turma do STF negou o pedido do advogado Renê Siufi sobre seu cliente o PRF Ricardo Hyun Su Moon. Mesmo assim o réu, condenado a 23 anos por homicídio, vai continuar solto à espera de outro recurso no STF. Para o STF, o ato de Ricardo nada teve a ver com sua função de servidor federal.

Oitava:

Uma jararaca botou “pra correr” de juiz a servidores do Fórum da Comarca da Cachoeira do Arari, na Ilha de Marajó. O magistrado suspendeu o expediente até que o réptil fosse localizado e “preso”. Os serviços essenciais continuaram funcionando em regime de plantão.

Nona:

Entendendo que muita gente ainda não recebeu o “décimo-terceiro” e que por isso o tempo do Refis Natalino precisava ser prolongado por mais dias, a Câmara Municipal aprovou em regime de urgência a prorrogação que irá se estender até o dia 23 deste mês.

Décima:

Bolsonaro entrou e acabou-se a festa de invasões de propriedades privadas neste país. Na presidência de FHC foram: 647; Lula: 520; Dilma: 382 e Bolsonaro – até agora – apenas 5.

CHICOTADA DO DIA!

A Águas Guariroba anda “doidinha” para ser processada por danos morais. Ela anda negativando pessoas que pagaram suas contas de parcelamentos. Só ela consegue tirar a negativação indevida. O descontrole interno é tamanho que suas atendentes nem sabem por onde começar o atendimento às pessoas prejudicadas. Pelo desrespeito, injustiça e falta de conscientização aos consumidores a Guariroba ganha hoje a nossa “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Antônio Cotrim/Maire: 54 anos de casados; Reinaldo Vilela de Moura Leite: pecuarista; Gislaine Leite; Haroldo Maiolino; Jeferson Almeida; Dinho Vital;

MEUS AMIGOS:

Salvador: da Moreninhas IV; Pe. Zé Maria: Santuário do Bom Jesus; Tânia Mara Garib que recebeu no Senado da República a Comenda Zilda Arns das mãos do senador Nelsinho Trad.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

