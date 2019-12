As Dez Mais

Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019.

Primeira:

Deputado Pedro Kemp, do PT, parado numa blitz da BPTran, se recusou fazer exame de bafômetro porque havia bebido num aniversário e estava dirigindo. Teve sua CNH recolhida, e foi obrigado a passar o volante à sua esposa.

Segunda:

Sábado, 4 corpos que estavam no 4º andar do Hospital Regional tiveram que ser retirados pelo Corpo de Bombeiros. O motivo da remoção improvisada: os elevadores estavam quebrados.

Terceira:

Deputado federal de primeira viagem, deslumbrado com a nova posição se apaixonou pela assessora de gabinete de outro colega. Com o coração fundido e com a chapa esquentando, os dois foram em outubro em Lua-de-Mel para Porto de Galinhas. Quando retornou, pediu o divórcio para viver intensamente o novo grande amor.

Quarta:

Na Nigéria um padre confundiu água benta com gasolina e ao fazer um batizado colocou fogo no fiel que morreu queimado. O fogo também atingiu o sacerdote, destruiu a igreja e fez explodir um gasoduto.

Quinta:

Elogiadíssima a entrevista do Presidente do TJMS, Dr. Pascoal Carmelo Leandro no programa Boca do Povo na manhã de hoje. Parabéns!.

Sexta:

Hoje o Tribunal Regional do Trabalho e representantes do Consórcio Guaicurus e dos motoristas estarão sentados negociando. Os trabalhadores pedem 13% de aumento, 400 reais como ticket-alimentação e participação nos lucros.

Sétima:

João Resende – que esteve hoje no meu programa na FM-101.9 – disse que o setor está passando por dificuldades, mas que o Consórcio Guaicurús vai oferecer aquilo que pode pagar. Ele aposta em dias melhores para o Consórcio e os funcionários e pediu calma e compreensão para o momento.

Oitava:

Assembléia vai investir R$ 3,6 milhões para fazer funcionar área de mil metros quadrados que estava em desuso. Ela vai abrigar setores importantes como: comunicação e secretarias. O local está sendo reestruturado com cabeamento, instalações elétricas e divisórias. Da verba a ser gasta o piso representa um terço do orçamento.

Nona:

E…atenção: O Hospital Regional está com todos aparelhos de endoscopia pifados. O último que estava funcionando quebrou ontem. Paciente com hemorragia digestiva que for encaminhado para lá corre risco de morte. Com a palavra o secretário Geraldo Resende…

Décima:

Márcia e Meméia promoveram no sábado festa para arrecadar fundos no CEI ZEDU. Dizem que arrecadaram mais de R$ 15 mil reais. Não se sabe se vão mudar novamente o parquinho de lugar. A picaretagem das duas prossegue. Com a palavra a Secretaria de Educação.

CHICOTADA DO DIA!

Mortandade de peixes no Rio Anhanduí dia 26 último, foi causada por substância química despejada nas águas. O baixo nível de oxigênio sufocou os peixes. A chuva reduziu a tragédia que poderá voltar a acontecer novamente. Para os que transformam o Rio Anhanduí que corta nossa Capital num “tietezinho” a nossa ‘tripla’ chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

Dra. Adriana Pelizza; Senador Pedro Chaves dos Santos Filho; Dra. Renata Antonialli; Clei Ávila Ferreira Junior; Dr. Abdalla Jallad; Roberto Rech, da Panan.

MEUS AMIGOS!

Perpétua Dutra que inaugura Amanhã a Escola Biovilla: no Rita Vieira; Andréia Olarte; Marcão da Concresul; Alexandre Menezes; Beto Duarte; Eric Coxev; Guto do Aero Rancho; Giba Amorim; Lincoln Fonseca; Gil Amaral; Silvio o popular “pernaiada”; Ver. Enfermeira Cida; Jornalista Carlos Kuntzel do TJMS e Honório Alencar.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários