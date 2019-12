As Dez Mais

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2019.

Faltam 19 dias para o Natal. Faça uma criança sorrir. Doe presentes. As 400 crianças da AVIVAD esperam a sua contribuição. Ligue 9.986.1184.

Adolescente de 17 anos que já está se acostumando a ser preso. Mais uma vez foi detido por policiais por ameaçar de morte o diretor da Escola Estadual Joaquim Murtinho. Esse jovem traficante de maconha, tem importunado estudantes na porta do colégio.

No voo de ontem a noite Brasília/Campo Grande os passageiros que embarcaram observaram na primeira poltrona dois personagens marcantes: O Ministro Fux, do STF, ao lado do ex-governador André Puccinelli. Os dois desembarcaram em Campo Grande.

Pesquisadores da Langone School of Medicine, de Nova York, concluíram que quem morre sabe que morreu e continua consciente mesmo depois que o corpo não mostra mais nenhum sinal de vida. Um estudo conduzido por Sam Parnia, diretor do departamento, afirma que as pessoas sabem que estão mortas porque a sua consciência continua funcionando mesmo depois que o corpo não mostra sinais de vida.

Uma camiseta do São Paulo, autografada por todos os jogadores, será rifada em Campo Grande pelo pai da menina Emmily, que luta bravamente pelo tratamento da filha. Valdesson será o entrevistado de quarta-feira no programa ‘Boca do Povo’ na FM-101.9.

Fronteira inicia hoje com uma saraivada de balas em Ponta Porã. Dois homens que ocupavam um veículo Volkswagen branco tipo perua foram executados. Foram tantos tiros que até uma pessoa que passava pelo local também ficou ferida. Por enquanto não há nomes das vítimas.

Um detento identificado como Osmar Ramalho, de 79 anos, deu entrada na tarde de ontem na Santa Casa de Campo Grande com uma fratura na perna, mas o ferimento se complicou e ele acabou morrendo. O caso vai ser investigado pela polícia.

Megasena para sábado vai pagar R$ 3 milhões ao acertador das seis dezenas. A de quarta-feira teve um ganhador em São Gonçalo, no Rio de Janeiro que levou os R$ 51 milhões.

A Reforma da Previdência foi transformada no Frankestein pelos deputados. O Poder Judiciário recebeu tratamento super especial com generosos aumentos para a turma do TJMS, Tribunal de Contas e Ministério Público. A chamada “turma da base” entrou no ferro conforma já era esperado.

Motoristas dos Transportes Coletivos não entraram em greve, mas isso não significa que ‘não possam entrar’. Estão descontentes com a pelegagem do Sindicato da classe, e os cortes pretendidos pelo Consórcio Guaicurus como: o ticket-alimentação, cesta básica e a participação nos lucros.

A diretora e a Coordenadora do CEI ZEDU vão leiloar amanhã desenhos de crianças. Por trás da promoção dizem estar a presidente da Associação de Pais. Essa “picaretagem” que desafia a autoridade do Governador mostra que um ZEDU está na tanga, quando não é verdade. Para esses que usam o ensino para picaretagem a nossa censura, a nossa tripla chicotada.

Inácia Paixão; Luiz Claudio Rocha; Rosemeri Missirian; Mayara Quinhones Franco; José Carlos Strogueia; Keila Diniz; João Moraes; Aparecido Marcelo Brinholi; Sol Fonseca; Dra. Lara Leie Rubio; Empresário e pecuarista João Deoni; Gabrielle Lopes e a bela Celina Merém.

Efigênio, da Malibu; D. Beth e Luciano da Metallu; Quirino Pícolli; Vilson de Lima; Pastoras Daniele Silva e Márcia, da AVIVAD de Aquidauana; Castelo; Cleiton Franco da Funsat; Dr. Carlos Clementino: Engepar; Joarez, Celestino e Simone.

