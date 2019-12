As Dez Mais

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2019.

Primeira:

Faltam 20 dias para o Natal. Hoje já pode ser sacado o pagamento do mês de novembro depositado ontem pela Prefeitura de Campo Grande.

Segunda:

Sindicato dos Motoristas dos transportes coletivos anunciando greve para amanhã. Os coletivos – se pararem – voltarão funcionar depois das 6:30hs. O sindicato está conversando com o Consórcio Guaicurus e negociando. Por enquanto a greve é apenas uma possibilidade.

Terceira:

Homem de 67 anos, morador em Várzea Grande, no Mato Grosso, região Metropolitana de Cuiabá, foi preso na noite de ontem mantendo relações sexuais com uma égua. Flagrado ele tentou fugir por uma mata, mas acabou detido e autuado em flagrante.

Quarta:

Ação policial matou ontem o quinto membro do bando do Zé Lessa. O elemento, quando se viu cercado, tentou abrir caminho à bala e acabou levando a pior.

Quinta:

Em Ponta Porã mais um achado macabro. Um corpo estava esquartejado dentro de um tambor. Acredita-se que seja um adolescente que estava desaparecido há 12 dias. A violência na fronteira até agora já matou 160 pessoas. O rodoanel daquela cidade virou ponto de desova.

Sexta:

Casas populares construídas quando Alcides Bernal era prefeito estão derretendo. Dois loteamentos criados pelo ex-prefeito estão desmoronando. Quem construiu as casas esqueceu de colocar cimento entre os tijolos. Isso é uma vergonha.

Sétima:

A Nova 14 de Julho tem atraído pessoas para ir às compras. O movimento é intenso. São pessoas que estão voltando a prestigiar o comércio central e todas elogiando a obra realizada na gestão do prefeito Marquinhos Trad. Em relação ao movimento do ano passado comerciantes dizem que o número de clientes praticamente dobrou.

Oitava:

Antônio Freire dono da Rede de Drogarias Freire, vai construir um frigorífico de abate de frango caipira em Anhanduí. Tem mais investimentos chegando para aquele Distrito. Parabéns!.

Nona:

Ação Civil Pública ajuizada no Fórum da cidade de Terenos poderá penalizar o prefeito Donizete Barraco. Já foi cobrada a retirada das letras do nome do ex-senador Valter Pereira da Rodoviária da cidade, mas o prefeito está fazendo ouvidos moucos e irá responder por isso.

Décima:

Preso um funcionário da Prefeitura de Cel. Sapucaia que escondia os assaltantes do Bando do Zé Lessa. As forças policiais têm trabalhado para que nosso estado não se transforme no ‘faroestão brabo’ que o crime organizado deseja.

CHICOTADA DO DIA!

Câmara de Vereadores devolvendo dinheiro para a Prefeitura é pura falta de criatividade. Ao mesmo tempo isso mostra que a Câmara, que não sabe o que fazer com dinheiro, pode ter seu duodécimo reduzido. Deveriam fazer uma “câmara de compensação” e distribuir o dinheiro que sobra às entidades carentes. Pela falta de criatividade e pela demagogia barata, nossa e demais Câmaras que não sabem o que fazer com dinheiro merecem ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES!

MEUS AMIGOS:

Comentários