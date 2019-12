As Dez Mais

Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Primeira:

Prefeito Marquinhos Trad mandou depositar hoje os salários dos servidores municipais. Mais uma injeção financeira no comércio desta Capital. Amanhã o dinheiro já poderá ser sacado nas agências bancárias. Dia 20 o prefeito mandará depositar o 13º salário integralmente.

Segunda:

A Secretaria de Fazenda estadual já trabalha desde ontem com a pauta do boi alterada. Mesmo assim o preço está 540 reais à menos da realidade dos preços que correm no mercado do gado.

Terceira:

A partir de hoje os agentes penitenciários estaduais e federais passam a ser chamados de Polícia Penal. Uma luta iniciada por Fernando da Anunciação ex-presidente estadual da Feserp/MS.

Quarta:

Povo campo-grandense animado com a quantidade de obras e boas notícias. A entrega da nova 14 motivou consumidores e comerciantes. Junta-se à isso a enorme quantidade de asfalto que está sendo executado no Corredor de Transporte Coletivo de Campo Grande. Parabéns.

Quinta:

A boa notícia no Estado é a assinatura da Minuta do acordo apresentado no STF que deverá restituir ao estado R$ 1,9 bilhão de reais de compensação da chamada Lei Kandir.

Sexta:

Operação da PF contra o tráfico internacional de drogas apreendeu 7 aviões. Desde 2018 essa conexão estava sendo investigada no interior de S. Paulo. A cocaína vinha da Bolívia e era enviada para a Europa. Os aviões do tráfico ficavam baseados em S. José do Rio Preto.

Sétima:

Durante a operação batizada de “voo baixo” a PF apreendeu 2,6 toneladas de cocaína boliviana. Foram expedidos 46 mandados judiciais sendo 13 de prisão temporária, 33 de busca e apreensão nos estados de MS, BA, SC, MT e Minas Gerais.

Oitava:

O cabeça do tráfico de cocaína bolivia é o empresário Rubens de Almeida Salles Neto, que já foi preso nesta manhã na cidade de Paranaíba. Fazendas, aviões e veículos já estão sequestrados pela Justiça.

Nona:

Polícia fechou o cerco nos assaltantes do carro-forte da Brink’s. Numa só pegada morreram 4 bandidos, um deles, Zé Lessa, envolvido no assalto, era um dos mais procurados assaltantes de bancos do país.

Décima:

O bandido Zé Lessa era baiano e tinha ramificações em nosso estado e no Paraguai. Atuava também no tráfico. Ele reinventou a “moda cangaço” e estava pedido há muito tempo. Envolvidos na busca o Bope, Garras, DOF, PRE, o Batalhão da PM de Amambai.

CHICOTADA DO DIA!

Deputados estão com medo de votar o aumento de 33% pedido para 210 juízes e desembargadores do TJMS. E “é” para ter medo mesmo. Um aumento desse em época de ‘vacas magras’ é um afronta à opinião pública. Só pela coragem de pedir um aumento irreal como esse diante de um Brasil empobrecido como o nosso, a idéia merece nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Lenirce Furuya; Renzo Siufi; Dra. Aline Sachi Soriano; Benedito Rodrigues e a bela e sorridente Jaqueline Matto Grosso.

MEUS AMIGOS!

Pastoras Márcia e Daniele; D. Georgina do Jd. Paulista; Milton Insuela Pereira; Dr. Tabosa; Giba Amorim; Jor. Vinicius Esquinelo; Alexandre Bossay; Rodinei e Patrícia da Amarelinha/Colégio Yellow; Dr. Albino Romero; Radialista Wilson de Aquino; Cláudio Severo: radialista; Helen Gasparoto; Dr. Marcelo Salomão; Dr. Ulysses Duarte: ex-governador do Lions; Dr. Erico Duarte: advogado; Dr. Julião de Freitas e esposa: advogados.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários