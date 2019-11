As Dez Mais

Sexta-feira, 29 de novembro de 2019.

Primeira:

Segunda-feira já é dezembro. De hoje até o Natal faltam apenas 27 dias. Hoje o prefeito Marquinhos Trad entrega a maravilhosa nova rua 14 de Julho. Solenidade marcada para iniciar às 17 horas. Abre a solenidade a rainha da música sertaneja Delinha. Compareçam e prestigiem.

Segunda:

A ministra Tereza Cristina concedeu entrevista ao jornal “O Estadão” e mandou que todos os brasileiros tirem o cavalinho da chuva que os preços da carne não irão voltar atrás. O mercado da China vai absorver toda a carne brasileira. Além disso – segundo ela – os preços estavam defasados há pelo menos 3 anos.

Terceira:

Repercutindo a entrevista concedida à revista norte-americana The Economist, pelo secretário de Governo Eduardo Riedel. Ele fala sobre a entrada do MS na exportação de carnes e outros produtos para o mercado asiático e do que isso representa para Mato Grosso do Sul. A reportagem na íntegra será publicada na Boca do Povo de domingo.

Quarta:

Policiais Civis com a colaboração da Polícia do Paraguai prenderam os latrocidas que assassinaram com 20 facadas um taxista em Caarapó, roubaram o táxi e o levaram para o Paraguai onde foi trocado por drogas. Parabéns!.

Quinta:

Em Terenos a Rodoviária continua usando nome do ex-senador Valter Pereira. Existe uma lei que proíbe que próprios da municipalidade ou Estado ostentem nomes de pessoas vivas, mas Terenos é uma cidade sem lei, e a ostentação continua desafiando juízes e promotores. Estamos de olho.

Sexta:

Jogadores do time do Flamengo estão sonhando em pegar o Liverpool e aplicar neles uma sonora goleada. Chegam sonhar com o momento do time ser Campeão do Mundo. Domingo. O Palmeiras é o “pato” de domingo e segundo eles “não vai ter a menor chance de carimbar a faixa do campeão”.

Sétima:

Final de ano chegando e sem muitas opções de passar um Reveillon nos clubes da cidade, a opção é na maravilhosa Estância Montana que terá de bandas famosas a Escola de Samba. A organização é do impecável Djalma Loubet, mas os convites são limitados. Você sabe: quem chega primeiro, bebe água limpa. Vá e leve a família.

Oitava:

O Clube Surian de bailes e noitadas inesquecíveis vai virar uma maravilhosa creche. Há 18 anos o Surian não pagava IPTU e foi entregue pela dívida. A nova creche será maravilhosa e modelo. Será coisa para deixar muita gente de queixo caído.

Nona:

Assembléia está entre a cruz e a caldeirinha. O TJMS pede o absurdo de um reajuste de 33% nos salários de juízes e desembargadores. Se os deputados concederem vão despencar na opinião pública perante a população que está de olho no aumento. Se não concederem vão cair na antipatia de juízes e desembargadores.

Décima:

Megasena de amanhã vai pagar um prêmio de R4 44 milhões de reais para quem acertar as ‘seis’ dezenas. A aposta simples está custando R$ 4,50 e o concurso está acumulado a seis rodadas.

CHICOTADA DO DIA!

Não se entende o que querem os críticos das ações policiais. Se o policial morre em confronto ninguém fica com ‘mimimi’ ou chora a vítima, mas toda hora aparece alguém reclamando que bandidos estão morrendo ao trocar tiros com a polícia. O que deve se ter em mente é que policial não é treinado para atirar em pernas ou braços. A mira é o corpo e lugar letal. Quem não quiser morrer que se renda ao saber que “perdeu” diante da chegada da lei. E para aqueles que defendem bandidos vai a nossa “tripla” chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

MEUS AMIGOS!

