As Dez Mais

Quinta-feira, 28 de novembro de 2019.

Primeira:

Prefeito Marquinhos Trad está convidando a todos de Campo Grande e região para a inauguração da nova 14 de julho, que acontecerá dia 29 às 18 horas. A nova rua, principal do comércio desta Capital, ficou simplesmente maravilhosa.

Segunda:

Violento acidente automobilístico no início da tarde de ontem matou Anderson Almeida Brito, de 28 anos, e sua esposa Cristiane Brito Diaz, de 20 anos. O carro, em alta velocidade, abraçou uma árvore na Av. Gury Marques. O casal morreu na hora.

Terceira:

Deputado Marçal Filho não quer a municipalização de duas importantes escolas estaduais na sua Dourados. Ele tem conversado com bons modos com a secretária, mas se necessário ele fará valer sua autoridade com o poder que o voto lhe confere.

Quarta:

Outro deputado que está mostrando que em Aquidauana a conversa é mais embaixo é Felipe Orro. Ele também não quer a municipalização de duas importantes escolas estaduais na sua cidade. O cerco contra o fechamento vai se apertando contra os desmandos da secretária.

Quinta:

O secretário de Governo Eduardo Riedel foi entrevistado pela famosa ‘The Economist’, revista norte-americana que fala sobre ações econômicas que modificam o mundo. Riedel falou sobre as exportações do MS para a China. Importante ler sobre isso.

Sexta:

Juiz da 2ª Vara Criminal de nossa Comarca expediu prisão preventiva para o empresário Jamil Name e seu filho Jamilzinho, além dos policiais envolvidos com a milícia do Monte Líbano. A medida vale até 2039. Eles foram denunciados pelo assassinato do acadêmico de Direito Matheus Xavier.

Sétima:

Conselho Nacional do Ministério Público continua na cidade investigando o promotor Marcos Alex Vera, acusado de fornecer informações sigilosas do Ministério Público à imprensa. Quem viu me contou que as coisas não estão nada boas para o acusado.

Oitava:

Quem achar que os Irmãos Wesley e Joesley Batista estão quebrados por perder o controle da Eldorado Celulose, atentem apenas para um pequenino detalhe: Eles mantêm em funcionamento na Austrália e nos Estados Unidos, mais de 400 mil bois em confinamento. Vai vendo!

Nona:

O corpo do apresentador Gugu Liberato já está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Gugu será velado em caixão aberto. Ele será sepultado no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em jazigo da família.

Décima:

Pedágio da Br-163 terá tarifa reduzida a partir de sábado. A determinação é da ANTT, e saiu publicada ontem no Diário Oficial da União. A redução será de 50%.

CHICOTADA DO DIA!

Velocidade e desrespeito à sinalização têm feito mortos e deixado muita gente inválida nos finais de semana. Não é uma questão de sorte para se livrar de acidentes. É uma questão de precaução porque a vida não se compra em supermercados. Para aqueles que continuam desafiando a morte, nossa tripla chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

Dorivan Jafar; Aliel Kadri; Karine Novaes; Fernando Bumlai; Michele Anechini e Hélio Bolson Junior.

MEUS AMIGOS!

Gilson da Agepen; Ver. Junior Longo; Ver. Dharleng Campos; Vereadora Cida; Delcídio do Amaral; Ivanor que abraça carinhosamente o Pessoal do Assentamento Eldorado 2 Bafo da Onça em Sidrolândia; Fernando Soares; Edcarlos de Porto Murtinho; Caroline Turquiai; Gedilce do Ass. Patagônia.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários