As Dez Mais

Terça-feira, 26 de novembro de 2019.

Primeira:

Existem 11 mil pessoas esperando por uma carteira de identidade em Campo Grande. A SEJUSP diz que a culpa é da Casa da Moeda por não entregar o impresso.

Segunda:

Lombadas eletrônicas no Parque dos Poderes continuam sem funcionamento. Aumentou o número de animais atropelados no local devido à velocidade. Isso é uma loucura.

Terceira:

Mão Branca agindo na fronteira Brasil/Paraguai. Encontrado na manhã de ontem numa estrada vicinal em Ponta Porã o corpo de um homem de aproximadamente 25 anos, com pés e mãos amarrados e crivado de balas.

Quarta:

Falando em Paraguai o ex-presidente Horácio Cartes não pode por o pé no Brasil que vai pro xilindró. Está com prisão decretada e incluso na chamada Difusão Vermelha da Interpol. Cartes foi denunciado na Lava-Jato como envolvido com o doleiro Dario Messer.

Quinta:

Na mesma situação do ex-presidente paraguaio Horácio Cartes, está o empresário Felipe Cogorno, da Casa China.

Sexta:

Uma faixa colocada por pais de alunos do CEI ZEDU na manhã de hoje, nos agradecendo pelo posicionamento jornalístico em defesa do não fechamento dos Prés I e II do ZEDU, foi rapidamente tirada a pedido da Carla e da Márcia Meméia. A faixa acabou queimada.

Sétima:

Presídio masculino da Gameleira foi inaugurado hoje abrindo 603 novas vagas. O novo presídio possui 18.100 metros quadrados de área; 5.700 metros quadrados construídos; 78 celas em 3 pavilhões; 11 celas de saúde e 12 celas-fortes (disciplinares). A unidade será administrada pela Agepen.

Oitava:

Defensores dos animais conseguiram proibir em Nova York o consumo do ‘foie gras’: patê de fígado de ganso hiperalimentado. Para extraí-lo o ganso é obrigado a engordar com superalimentação e depois de abatido para a retirada do fígado: iguaria francesa apenas para os finos paladares.

Nona:

O defensor de Lula, advogado Cristiano Zanin Martins, disse à Revista Veja que Moro violou as garantias fundamentais e os direitos humanos” e que o ex-juiz “tinha interesse nas ações da acusação de Lula, quando deveria ter se mantido eqüidistante”. Para o Dr. Zanin “Moro não poderia ter feito isso nem com Lula nem com ninguém”.

Décima:

Comenta-se que o rapa que a Polícia Federal deu no Tribunal de Justiça da Bahia deverá chegar em breves dias – se brincar antes do Natal – a outra Corte de desembargadores. É o que se comenta em Brasília, sem dizer “aonde” a nova bomba poderá cair…

CHICOTADA DO DIA!

Para não comprar diretamente os livros impressos pela Gráfica Alvorada que estava sendo investigada pelo GAECO, a secretária de Educação do Estado comprou os livros das mãos de um “terceiro”. O negócio milionário está borbulhando antes de explodir. Para esses envolvidos a nossa “tripla” chicotada.

