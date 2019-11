As Dez Mais

Segunda-feira, 25 de novembro de 2019.

Primeira:

Diretora do CEI ZEDÚ acaba de distribuir nos grupos de pais que a Pré-escola não vai acabar e continuará funcionando normalmente. Na sexta-feira Carla Rezende havia reunido pais para comunicar o fechamento da Pré-escola. Depois da denúncia em Boca do Povo a secretária de Educação mandou que voltassem atrás.

Segunda:

Informes de dentro do próprio Governo do Estado dá conta de que a secretária Maria Cecília poderá “pedir pra sair”. As denúncias que estão surgindo contra ela dão cadeia. Uma dessas – ainda não publicada – fala da compra de livros da Gráfica Alvorada, feita através de um intermediário.

Terceira:

No CEI ZEDÚ aguarda-se também a queda da coordenadora Márcia Cristina “meméia” Yassunaka e Carla Rezende, prima do deputado Beto Pereira. As duas são acusadas de má gestão e de obrigarem professoras a vender rifas para manter o ZEDU funcionando, sob a alegação que o Governador não libera verba para manter a escola.

Quarta:

O Ministério Público Federal já está se documentando para verificar o número de servidores do primeiro escalão da Secretaria de Educação que nomearam parentes para sorver verbas federais do Pronatec. Dizem que já na primeira pegada vai sair gente de lá em camburão da Federal.

Quinta:

Presidente da Sanesul Waltinho Carneiro, vai receber o cobiçado Prêmio Piraputanga -2019, das mãos do Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, entregue a personalidades que contribuem diretamente para o fortalecimento do turismo em nosso Estado.

Sexta:

No Paraguai a rodovia “Transchaco” já está com 40 quilômetros asfaltado. A rodovia faz parte da Rota Bioceânica. Enquanto isso, os compromissos brasileiros com a Rota continuam só na promessa.

Sétima:

Sexta-feira a Prefeitura de Campo Grande vai inaugurar a Nova 14 de Julho. Será uma festa maravilhosa, inclusive com a presença da Turma do Balão Mágico para dar aquele toque “retrô” à festa. A NOVA 14 está simplesmente maravilhosa.

Oitava:

Corpo do apresentador Gugu Liberato chega quinta-feira em São Paulo. Os trâmites de translado internacional estão sendo feitos. Os órgãos doados por Gugu beneficiaram 50 pessoas.

Nona:

Aneel caiu na rede da Polícia Federal. Estão investigando a venda de decisões com resoluções suspeitas que chegam inclusive às demais agências reguladoras. Essas decisões sempre são em benefício das concessionárias causando enormes prejuízos aos consumidores. Entre as decisões suspeitas está a cobrança de impostos para a geração de energia solar. Eu acho é pouco.

Décima:

O Flamengo vive dias dos ‘melhores dias’ da Seleção Brasileira. Ganhou a Libertadores, virou Campeão Brasileiro por antecipação e tem tudo para ganhar do Liverpool que já é freguês do Mengão. O ´”dream team” tem tudo virar Campeão do Mundo.

CHICOTADA DO DIA!

Com medo de ser convidada a se retirar da Educação a secretária Maria Cecília Amêndola mandou duas ordens urgentes às suas colegas Meméia e Carla Rezende do CEI ZEDÚ: Abortem o fechamento da Pré-escola e parem de vender as rifinhas aos pais da APM. Isso significa que neste natal o marido da Carla vai perder o faturamento de fim de ano com a mudança do parquinho. Essa turminha brava merece hoje, com todas as honras da nossa coluna a nossa sonora “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

O “rei” do colunismo social do Estado Dácio Corrêa; Cintia Quartin; Dra. Neusa e Dr. Maçanori Odashiro; Dra. Cristiana Hilgert; Sálua Omais; Colunista Ricardão; Alex do PT; Andrezão Gomes e Tereza Cristina Passos.

MEUS AMIGOS!

Andrezão Patrola; Ary Rigo; Maria Clenir, de Sidrolândia; D. Beth Puccinelli; Dercídio da Sesau; Márcia da Morenatur; Dr. Ezacheu Nascimento: da Santa Casa; Dr. Marcelo: da UFMS; Caroline Turquai: Artista Plástica; Pr. Nivaldo Didini; Robson: do Jd. Aeroporto; Sgt. Leandro da PMMS; Wanderlei Cabeludo; Des. João Batista da Costa Marques e Jonas: da Digix.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários