As Dez Mais

Sexta-feira, 22 de novembro de 2019.

Primeira:

Reunião tensa na manhã de ontem na Famasul. Dos 69 sindicatos rurais convocados só 40 apareceram. Quem viu me contou que o “papo” foi na base da culpa ao governo. Teve presidente que disse estar com vergonha de ocupar o cargo no interior.

Segunda:

A estratégia da reunião na Famasul foi tratar o Governo do Estado como traidor da pecuária o que não é verdade. A Famasul sempre se comportou de forma pelega, e a fatura foi cobrada.

Terceira:

Outra estratégia foi culpar o pecuarista Chico Maia. Disseram até que ele tem interesse na Famasul porque perdeu a Acrisul. Como dizia a Tia Laura: “Filho feio nunca encontra pai”.

Quarta:

Quem olhar para a mansidão da política nem imagina a turbulência política que pode estar vindo por aí. Uma reunião entre o governador e o vice-governador está motivado muitas especulações. Falam em “terremotos” futuros, mas não dizem onde a fenda se abrirá.

Quinta:

Comentam ainda que Reinaldo Azambuja está cansado e precisa tratar da saúde. Fala-se até num possível afastamento dele por 6 meses. Eu só acredito vendo.

Sexta:

Enquanto isso, na toca da “raposa” o “medo” é a lista dos apadrinhados que mergulharam nas verbas federais. A lista inclui os Lopes, Negrisollis, Daher, Tavares, Gomes e Lopes Pinto. A parentalha vai de mãe, filha, sogra, nora, marido, esposa, cunhada, concunhado, irmã, e cunhado. Se não der cadeia pra essa turma, não digo nada.

Sétima:

Agora pela manhã uma reunião no CEIZEDÚ vai comunicar o fechamento da Pré-Escola a partir do próximo ano. A Meméia e a Carla segue as ordens da “raposona”. A venda da rifinha pelas professoras vai de vento em popa. Acho que querem mudar o parquinho novamente.

Oitava:

O paraibano Eduardo Leandro da Silva, de 20 anos, foi morto em Ponta Porã com 20 tiros de “ponto 40”. Ninguém viu o assassinato, o que é uma praxe na fronteira. A perícia encontrou uma porção de cocaína no bolso da vítima.

Nona:

Helicóptero da Senad do Paraguai caiu ontem durante operação conjunta com autoridades brasileiras, destruindo uma fábrica de seringas hipodérmicas. O aparelho foi reduzido a cinzas. 15 pessoas ficaram feridas.

Décima:

Em Várzea Grande dois vizinhos se estranharam porque um deles estava tendo relação sexual e fazendo um barulho infernal. Os dois se pegaram nos tapas e brigaram até a polícia chegar para guardar os briguentos.

CHICOTADA DO DIA!

Um clube de ‘pôquer esportivo’ promoveu um torneio com prêmio de R$ 120 mil ao vencedor, mas o negócio deu “chabú”. O vencedor ganhou só um trofeuzinho, mas a grana não apareceu. A casa foi fechada, os funcionários dispensados e o assunto está fervendo. Esse assunto envolve gente grossa e merece hoje a nossa ‘tripla’ chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES:

Dra. Anamélia Wanderley Xavier; Luis Carlos Santini Jr; Marie Rose Sleiman; Luiz Fernando Buainaim, da S. Bento; nossa querida Pimpa Arruda e Rui Pires dos Santos.

MEUS AMIGOS:

Kátia e Laires Locatelli; Marcão da Concresul; Alexandra do Consórcio Embracom; Dr. Youssif Domingos: da Agepan; Prof. Osmar Fernandes; Cel. Waldir Acosta: Comandante-Geral da PMMS; Ariosto Barbieri: da Agilitá; Izolda Batista: da Assembléia; Rosa Pedrossian; Dr. Wagner Leão; Telma Pimentel; Valdson Godoi: da revista O Consumidor; Sgt. Leandro do Corpo de Bombeiros.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui

