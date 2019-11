As Dez Mais

Quinta-feira, 21 de novembro de 2019.

Primeira:

O Tribunal de Cassação da Itália confirmou a sentença de prisão perpétua de Cesare Battisti. Ele ficou conhecido pelo seu ativismo de extrema esquerda. Foi condenado por quatro assassinatos cometidos na década de 1970. Fugiu para o Brasil, e acabou extraditado neste ano para a Itália.

Segunda:

Falha genética fez nascer na Colômbia um bebê com uma cauda de 13 centímetros. A criança foi operada, o rabo retirado. Desde 1300 foram catalogados 30 casos semelhantes. Para a comunidade científica dá-se o nome de “cauda vestigial”.

Terceira:

Em Terenos um vereador recebeu 4 pneus novos de caminhonete, para mandar a prefeitura da cidade recuperar uma kombi velha que não custa mais de 5 mil. O conserto, feito em Campo Grande, custou 16 mil reais. O prefeito até agora não pagou a conta alegando falta de verba.

Quarta:

Pau comeu ontem na Assembléia com o fechamento de 4 escolas estaduais em Campo Grande. Ao todo a “raposona’ já fechou 28 escolas no estado. Dizem que a Zedu está na lista dos novos fechamentos.

Quinta:

Já no Zedu a ordem da Meméia e da Carla é para que professoras vendam ‘rifinhas’ de uma televisão. O preço é R$ 12 reais por número. Usam o nome da APM e a ameaça de não chamar quem não vender. A Carla deve estar querendo mudar o parquinho de novo…

Sexta:

Hoje a partir das 11:30 na viamorena, no programa “Vai dar tudo certo” um maravilhoso testemunho de vida ao Pr. Diogo Ajala do deputado e pecuarista Zé Teixeira. Uma viagem no tempo e um testemunho de vida. Acessem e conheçam mais sobre esse homem que é um exemplo de vida.

Sétima:

Um clube de pôquer esportivo fechou as portas e não pagou os direitos trabalhistas dos 14 funcionários. A conta dá R$ 315 mil reais. Tem deputado enrolado com a bagaça. Estamos de olho.

Oitava:

Parece que procuradores do Ministério Público estadual e federal resolveram constituir uma força tarefa para investigar o Pronatec estadual. Isso está fazendo muita gente perder o sono na Secretaria de Educação.

Nona:

Excluído das fileiras da PMMS o 3º sargento Carlos Alberto dos Santos Batistote, acusado por crime de extorsão e sequestro em Rio Verde. Ele e outros 12 policiais haviam sido denunciados em 2.000 pelos crimes. A exclusão saiu hoje no DIOSUL.

Décima:

Na polícia comenta-se que o Dr. Roberto Gurgel está indo para a DGPC. Dizem que pode ser uma manobra interna para deixar Gurgel no lugar do atual diretor. Estamos de olho.

CHICOTADA DO DIA!

Ninguém diz quem é o delegado da Polícia Civil que recebia propina da Milícia do Monte Líbano. O caso está fechado para a imprensa. O GARRAS e o GAECO prometem quebrar o silêncio muito em breve. Para aquele que se vendeu ao crime, seja ele quem for, a nossa tripla chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES:

D. Maria Dilza Caetano: 81 anos, 9 filhos, 19 netos e 16 bisnetos; Rosângela da Mercearia e Frutaria Macaúbas; Dra. Isabela Domingos; Márcio Monteiro; Dra. Carolina Duailibi; Piter Hans; Dr. Gregory Sandoval; Carlos Marun; Odetino Francisco dos Reis; Dr. Douglas Oliveira Santos: Advogado; Ariadne Pereira e César Arruda.

MEUS AMIGOS:

Maranhão e Ailton da Casa Bela Materiais para Construção; Funcionários e diretores das Casas Bahia da 14 de Julho; Andréia Cercariolli da FETEMS; Fernando Garcia: da Anfer; Cezinha Possari: Viação Cruzeiro do Sul; João Rezende Filho: Consórcio Guaicurús; Adão da Graça; Vanderlei Cabeludo; Ivan Junior: gerente das Lojas Gazin de Campo Grande.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

Comentários