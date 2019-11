As Dez Mais

Segunda-feira, 18 de novembro de 2019.

Primeira:

Consórcio Guaicurus disse que “não sabia que sexta-feira o comércio abriria suas portas” por isso reduziu o número de ônibus, ocasionando o furdunço do Terminal Morenão.

Segunda:

Os atrasos nos coletivos estão irritando os usuários há muito tempo. Acredita-se que fiscais estejam protegendo maus motoristas em determinados horários. As reclamações estão acontecendo há muito tempo.

Terceira:

O prefeito Marquinhos Trad já chegou dando voadora. Mandou a Agetran e a Agereg tomar providências e lascar pesada multa no Consórcio Guaicurús e recolher os guardas municipais que participaram da selvageria.

Quarta:

Usuários querem que o Consórcio Guaicurus e a prefeitura abram mão para o transporte alternativo em vãs. A incompetência dos coletivos em atender a necessidade do povo enseja uma nova e eficaz alternativa de transporte.

Quinta:

Um ladrão que estava dando trabalho na fronteira e que não parava na cadeia foi fuzilado na noite de ontem na Av. Brasil de Ponta Porã e o sossego voltou à cidade. Na fronteira o papo é reto, bala tem nome e é barata com endereço e cpf para não errar o alvo.

Sexta:

Bancos de areia voltaram a se formar nas nascentes do Córrego prosa. Segundo conhecedores do assunto “esse é o resultado de mexer em coisa que está quieta sem um estudo do impacto ambiental que poderá ser provocado”.

Sétima:

O DNIT que diz se preocupar tanto com a segurança nas estradas não está fazendo seu dever de casa. A saída para Terenos, depois do viaduto Márcio Desidério – do Bordon a Indubrasil – está com ameaçadoras “panelas” no leito das vias e até agora ninguém tomou providência.

Oitava:

Final de semana prolongado e violento nas nossas estradas deixou um triste saldo de 3 mortos. Blitz da CIAPTRAN em Campo Grande flagrou “doze” motoristas dirigindo embriagados. Essa é a radiografia de três dias de descanso.

Nona:

IPTU Natalino será prolongado até o dia 20 de dezembro. É o que está circulando pelos corredores da Prefeitura. Vale à pena aproveitar os descontos de 90% em juros e multas. Corra e aproveite.

Décima:

Irmão de vereadora e cunhado de ex-deputado aproveitou a onda de protestos e meteu a boca no aumento de 5% sobre a gasolina, que será feito pelo Governo do Estado para estimular o consumo de álcool. O protesto está nas redes sociais…

CHICOTADA DO DIA!

A OAB/MS precisa explicar o protecionismo extra que vem dando para advogado que se envolveu com milícia e a prepotência de advogado que defende miliciano. O pai de Mateus Xavier que era acadêmico de Direito, fuzilado por milicianos, lamenta esse tipo de protecionismo que praticamente esquece que a mãe da vítima é advogada e nenhuma manifestação de apoio recebeu da OAB/MS. Isso é uma vergonha. Esse tipo de comportamento merece a nossa tripla chicotada de hoje.

ANIVERSARIANTES!

MEUS AMIGOS:

